Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (28)

Quem nasceu hoje

É profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Estará sempre engajado em projetos de ajuda aos mais necessitados. Integro, racional e fiel companheiro.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta. Procure escutar mais o que as pessoas tem a dizer no trabalho. Não entre em gastos quem possam comprometer as finanças. No amor, evite discussões com seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Dia que pode negociar com Libra ou Aquário. Irá prosperar através de associações e parcerias. Pode acontecer mudança de cargo. Aproveite para se acertar com seu amor. Lar exigente.

Touro – Fase que deve resolver pendências domésticas, fique atento para não criar problemas. O trabalho e negócios caminham para o sucesso. Tudo bem com seu amor, esqueça o passado.

Gêmeos – O sucesso com vendas e contatos com o público abrem as portas para crescer financeiramente. Vitória para quem pretendem negociar com familiares. No amor evite embaraços por causa de ciúmes.

Câncer – Dia com ótimas condições de sair para compras domésticas, visitar parentes e iniciar novo negócio. Você está bem, é só aproveitar. Melhora do setor financeiro. Seja mais prestativo com seu amor.

Leão – Fase que começam abrir os caminhos para a solução de problemas profissionais. Siga sua intuição e espere aumento das finanças. Pode receber proposta de negócios. Não discuta com Escorpião e Sagitário.

Virgem – A influência negativa do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica dificuldades com o dinheiro e contas. Não conte com o apoio da família e dos amigos. Cuidado com a indiferença no amor.

Libra – Bom dia no ambiente familiar e profissional, conseguirá passar sua boa energia. Solução de problema financeiro. Não discuta com Virgem e Peixes. Os contatos de negócios estão protegidos. Amor estável.

Escorpião – Você terá um começo de dia sereno. Tudo azul nos contatos profissionais. Tranquilidade para resolver os assuntos da família. Melhoram as condições financeiras. Amor com carinhos.

Sagitário – O seu dia será no alerta, a Lua desfavorece novas ações no trabalho. O ideal será conter os gastos, adiar viagens e evitar discussões com a família. Segure o nervosismo. Amor com ciúmes.

Capricórnio – Dia que deve aproveitar sua energia para resolver os problemas da família. Todos esperam sua colaboração. Lute pelos seus ideais e acerte os negócios financeiros e trabalho. Amor com ciúmes.

Aquário – Suas atitudes devem ser de amizade e maior participação no setor profissional. Entrada extra de dinheiro. Positivo para viagens, compras e até encontro com amigos. Maior envolvimento amoroso.

Peixes – O dia será neutro, mas o fim de semana será de paz e amor com a família e seu par afetivo. Hoje vá devagar com os gastos e evite os invejosos. Não negocie com Sagitário e Virgem. Amor sem obstáculos.

