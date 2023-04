Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (28)

Da Redação

Os astros aconselham rotina para os leoninos

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os leoninos continuam recebendo a influência do alerta e os astros aconselham rotina. A Lua desfavorece mudanças ou inovações no setor profissional. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – Você conta com a proteção da família e vê aumentarem as chances de equilíbrio financeiro. Na área sentimental tudo azul, Vênus traz solução de problemas afetivos. É hora de investir nos seus sonhos.

Touro – Dia que pode agitar a vida profissional incluindo negócios, acordos de parceria e convites para viagens. Em alta compras, novos amigos e maior envolvimento com a pessoa amada. Saúde excelente.

Gêmeos – A fase indica a necessidade de não passar dos limites em termos financeiros, evite novos negócios e compras. No amor, o clima é de grande lealdade. Colabore com a família, sem discussões.

Câncer – Período que suas opiniões estarão firmes, a Lua está no seu signo. Conte com equilíbrio nos negócios, trabalho e ajuda em novos compromissos financeiros. Muita emoção na vida a dois.

Leão – Você esta passando pelo alerta, a Lua indica a necessidade de ficar na rotina. Cuide da saúde, evite exageros alimentares e a ansiedade. Procure limitar seus desejos, adie gastos e viagens. Amor neutro.

Virgem – Fase que pode contar com amigos e pessoas envolvidas nos seus negócios ou trabalho, para que tudo caminhe rápido e o sucesso aconteça. Atração física estimula a união afetiva. Tente na loteria.

Libra – Chance de realizar negócio com a família e ter o resultado esperado. Melhoram as condições financeiras. O clima na vida afetiva será cheia de grandes emoções. Positivo para ajudar Câncer e Sagitário.

Escorpião – Você transborda confiança nos negócios e vida profissional. Conseguirá se livrar dos problemas financeiros e conquistará apoio em novos projetos. Conte com ajuda da família. Amor total.

Sagitário – Dia que deve evitar mudanças profissionais e dar mais atenção à saúde. Fique ligado nos gastos, o ideal é não exagerar. Não discuta com familiares de Câncer, Leão e Gêmeos. Boas novas no amor.

Capricórnio – Recarregue suas baterias e terá novas chances no trabalho e de equilibrar as finanças. Mas, terá que dar apoio à família. Vida amorosa com novos estímulos. Saúde perfeita. Tente na loteria.

Aquário – O sinal é de paz e amor, seu dia será totalmente equilibrado no lar e trabalho. Terá possibilidade de resolver um problema da família. Na vida a dois o tempo é de renovação. Evite exageros alimentares.

Peixes – As influências astrais são de sorte e sucesso nos negócios e trabalho. Clima vibrante com a família, que traz boas notícias. Expresse o que esta sentindo pela pessoa amada. Tente em jogos e loteria.

