Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (28)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Sagitário continuam no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma forte personalidade. É sociável e amável com as pessoas que o cercam. Demonstra muita confiança na sua capacidade e nada o fará desistir de um objetivo. A família é o seu porto seguro. Extrovertido, dinâmico e sincero.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Sagitário continuam no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase no trabalho. Não se arrisque, principalmente em gastos fora do orçamento. No amor, não discuta por causa de ciúmes infundados.

continua após publicidade .

Áries – Você recebe a influência da oitava casa, que traz mudanças na estrutura dos negócios. Tente compreender os limites do tempo e direcione suas ações. A família colabora com as finanças. Amor confiante.

Touro – Uma onda de mudanças invade seu coração. Recebe de braços abertos e acerte convivência, casamento ou nova paixão. Possibilidade de mudar o rumo dos negócios, convite para sociedade.

Gêmeos – Período de novidades na vida profissional, receberá apoio para inovar e crescer em termos financeiros. Nada abalará seu brilho, inclusive no amor. Não abuse na alimentação, evite bebidas alcoólicas.

continua após publicidade .

Câncer – A influência da quinta casa traz transformações para seu coração. Chances de melhorar o relacionamento afetivo e caso esteja só pode conhecer alguém especial. Trabalho e dinheiro em alta.

Leão – Você estará voltado a organizar o seu lar. Positivo para compra, venda, reforma e até mudança de casa. Estará mais alegre e compartilhará novas ideias. O caminho da felicidade vai percorrer seu amor.

continua após publicidade .

Virgem – Os astros trazem um período sensacional, você se sente livre para resolver a maior parte dos problemas no lar. Novos negócios, compras, visitas, viagens e tudo que traz satisfação. Felicidade no amor.

Libra – Fase que as novidades no setor de trabalho e negócios trazem a certeza do sucesso financeiro. Seus esforços serão reconhecidos e verá que valeu a pena. Harmonia com a família. Amor poderoso.

Escorpião – As portas se abrem para você, momento ideal para que seu trabalho flua. Uma decisão nos negócios será importante para o equilíbrio financeiro. Dê uma arrancada no setor familiar.

Sagitário – O período será um pouco confuso. Evite qualquer mudança nos negócios e trabalho. Seja mais claro com as pessoas que estão ao seu lado, inclusive no lar. Seu alerta indica problemas de toda ordem.

Capricórnio – Esqueça preocupações e saia para compras, vendas, negócios e até para aceitar novos trabalhos. Demonstre seus sentimentos ao seu amor. Saúde perfeita. Seja mais rápido nas decisões financeiras.

Aquário – Um dia cheio de bons acontecimentos no trabalho e abertura para novos negócios. Aguarde notícias sobre as finanças. Aceite apoio de Gêmeos e Áries. Perfeito o relacionamento com seu amor.

Peixes – As portas da felicidade se abrem. Momento ideal para resolver, organizar e ter saúde, paz e amor, enfim tudo o que você precisar. Amanhã Júpiter passará a transitar no seu signo.

Siga o TNOnline no Google News