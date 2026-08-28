Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (28)

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa positiva, o que fará sempre acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta e os astros recomendam rotina durante este período. Adie todo tipo de negociação, mudanças no trabalho e gastos fora do orçamento. No amor, evite a insegurança com seu par afetivo.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você passa confiança e muito otimismo na área profissional. Positivo para encontros de negócios e chances de ganhos. Apoio da família para compras domésticas. Esperanças renovadas no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que os astros iluminam seus caminhos profissionais e negócios. Período que enfim fará as pazes com as finanças e pode programar novos compromissos de parceria. Momentos românticos no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia que estará determinado em resolver os problemas do trabalho. O sucesso esta em suas mãos. Em alta viagens, compras para o lar e reforma da casa. Vença a indecisão. Forte paixão com a pessoa amada.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período que deve aproveitar a presença de Marte no seu signo para inovar e abrir caminhos profissionais. Seja otimista e aceite as mudanças nos seus empreendimentos. Amor com franqueza. Saúde boa.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que terá apoio para renovar a vida profissional. Você vive sempre em busca de novos rumos e, agora pode acertar o que incomodava. Apoio de sócios, parceiros e da família. Amor com surpresas.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Fase que deve para ir em busca do sucesso no trabalho e com a família. Conseguirá resolver antigos problemas financeiros. Colaboração de Aquário e Áries. Amor com muita paixão, evite os ciúmes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que será necessário ficar calmo e, evitar exigências com a pessoa amada. O clima pode ser adverso, cuide-se. Com o trabalho e finanças, conseguirá acertar a maior parte das dificuldades.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você deve dar mais apoio e atenção aos problemas da família, mas evite ser exigente, cultive a paz. Altos e baixos no trabalho. Não exagere nos gastos. Dê mais atenção a pessoa amada, sem estresse.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O trabalho esta em fase de acertos, assim como os negócios. Pode programar compras e encontro de parentes. Seu magnetismo atrairá sua família. Momentos de muito amor, clima de paixão.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Bom dia para compras, visitas e dar apoio as pessoas da família. Você se sente renovado e sua saúde esta em alta. O amor fica em primeiro lugar, conseguirá acertar seu relacionamento.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período para dar força para sua família, colabore com os problemas de relacionamento de parentes. O trabalho tem chances de crescer e de acertar as finanças. Faça novos planos de negócios. Amor feliz.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que esta impaciente, lembre-se que você passa pelo alerta. Evite atitudes precipitadas. No trabalho o ideal é, não realizar mudanças e dar e apoio para quem esta do seu lado. Clima adverso no amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.