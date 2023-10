Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (27)

Os nativos de Áries passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É um guerreiro e não teme os desafios. Nada o fará desistir de uma meta traçada. Está sempre pronto para defender seu ponto de vista. A intuição é o ponto forte desse nativo. Controlado, parcial e audacioso.

Alerta

Os nativos de Áries passam o dia no alerta e a indicação é para redobrar os cuidados com o andamento do trabalho. Fuja de gastos em supérfluos. No amor, garanta a harmonia deixando de lado o ciúmes. Dê atenção a sua saúde.

Áries – O dia é no alerta, cuidados especiais com a saúde e qualquer mudança que quer fazer. Evite viagens, compras e ouça o que a família tem a dizer. Procure ser mais atencioso no seu trabalho. Fique na rotina.

Touro – Você sente que pode conquistar grandes vitórias no trabalho e vê que as finanças começam a fluir. Vênus, seu planeta eleva seus pensamentos e você conseguirá realizar excelentes negócios. Amor com paixão.

Gêmeos – O período atual trará chances de desenvolver suas atividades profissionais e lucrar em novos investimentos. Alegria com a família e mudanças na vida afetiva. Não abuse de bebidas.

Câncer – A fase é totalmente positiva no trabalho, negócios e vida familiar. Dia de alegrias e diversão. Favorável para viagens, compras, visitas e início de novos empreendimentos. Amor livre e muito feliz.

Leão – Dia que precisará cuidar um pouco do seu organismo, uma boa alimentação e até mais descanso. Desfavorável para viagens, compras e novos gastos. Não discuta com Escorpião e Áries.

Virgem – A influência de Vênus, traz melhorias no setor financeiro. Isto significa uma fase feliz. Encare novas propostas de trabalho ou negócios. Amor com agitação e carinhos. Boa saúde.

Libra – Nesta fase deve evitar mudanças no trabalho. Atenção com negócios que não estejam bem claros. Cuide do corpo e da mente. A pessoa amada estará muito exigente, não discuta.

Escorpião – Você sente que está tudo bem, Mercúrio, Marte e o Sol no seu signo o favorecem. Pense sobre seus anseios profissionais e financeiros. Surpresa agradável para quem tem seu próprio negócio.

Sagitário – Período que deve refletir a respeito dos seus desejos materiais, não crie problemas e resolva tudo o que precisa. Aprenda com as experiências. Dia neutro para negociar com a família. Amor em paz.

Capricórnio – Dia que uma surpresa agradável virá dos negócios e trabalho. Terá oportunidade de sair para compras e viagens. Tranquilidade na vida afetiva. Saiba aproveitar este período. Saúde excelente.

Aquário – Fase que seus planos de trabalho e negócios tem tudo para darem certo. Êxito para iniciar empreendimento com familiares de Câncer e Touro. É hora de transformar a sua vida afetiva com mais amor.

Peixes – Você é um dos privilegiados desta fase, seus esforços vão surtir bons resultados no trabalho. Autoconfiança no amor. Excelente para viagens, visitas e encontro de familiares. Conte com Gêmeos e Virgem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

