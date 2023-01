Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada, o que fará alcançar todos os objetivos profissionais e pessoais. Possui o dom da comunicação. Estará envolvido em atividades filantrópicas. A família será seu porto seguro. Vigoroso, inteligente e capacitado.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 20h44. Os astros indicam a rotina na vida pessoal e profissional. A noite tudo já estará bem. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos nos próximos dois dias e meio no trabalho e no amor.

Áries – Você fica no alerta até às 20h44, e deve deixar para depois deste horário mudanças na vida pessoal. Mantenha a calma diante dos problemas. Fuja de ambientes agitados e não entre em disputas.

Touro – Coloque em ordem os negócios importantes até o início da noite, a partir das 20h44, você passará a receber a influência do alerta. Procure deixar para o começo da próxima semana compra ou mudanças.

Gêmeos – Fase que pode esperar vitórias nos negócios e vida profissional. As influências são animadoras para parcerias ou mudanças no trabalho. Positivo para viagens e compras. Amor em expansão.

Câncer – O período reserva sucesso em atividades em grupo e até mudanças no rumo do seu trabalho. É hora de novos investimentos na vida familiar. Pode aceitar apoio de Sagitário e Aquário. Amor intenso.

Leão – Fase que aumenta seu prestígio, com novas oportunidades de renovar o trabalho e obter maior sucesso nas finanças. Guarde segredo no amor. Positivo para compras e viagens. Lar compreensivo.

Virgem – Você terá mudanças daqui alguns dias nos negócios e trabalho. Os obstáculos serão facilmente resolvidos. Colaboração dos que estão ao seu lado. Cuide da saúde, evite bebidas e exageros alimentares.

Libra – O período é sem sombra de dúvidas positivo no trabalho e com a família. Desejos de melhorar os ganhos, vá em frente. Conte com Sagitário, Aquário e Touro. Amor com paixão.

Escorpião – A influência do Sol indica que terá chances de melhorar sua vida profissional e financeira. Use sua intuição para ampliar os contatos. Encontros de negócios em alta. Saúde perfeita. Amor vibrante.

Sagitário – O clima atual traz chances de resolver problemas da família. Positivo para pensar em reformar, comprar e mudar de residência. Melhoram os ganhos financeiros. Senso protetor no amor.

Capricórnio – Autoconfiança ativada no trabalho e no lar. Você se sente bem em relação a vida afetiva. Apoio dos amigos. Pode sair da rotina para negociar. Mais saúde e muita alegria.

Aquário – Comece a se preparar, amanhã Vênus sai do seu signo e passa a influenciar sua casa do trabalho e dinheiro. Espere e conte com solução das contas. Realização de projetos domésticos. Saúde perfeita.

Peixes – A fase é bem exigente, mas amanhã Vênus passa a transitar no seu signo e os setores afetivos e financeiro se acalmam. Não espere e nem conte com ajuda no trabalho e no lar. Cuide da saúde.

