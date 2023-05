Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (26)

Quem nasceu hoje

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

Alerta

Os nativos de Leão passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante este período negativo no trabalho. A Lua desfavorece todas as suas iniciativas. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – A sua forte personalidade esta acentuada. Hora de lutar por novos caminhos na vida profissional e equilibrar os ganhos. Energia no seu caso de amor, que vem com acertos. Conte com Aquário e Libra.

Touro – Nesta fase suas atenções estão voltadas para os negócios. Resolva os assuntos financeiros. O sucesso está nas suas mãos. Segurança no seu caso de amor. Alegrias com a família.

Gêmeos – O atual período traz o Sol no seu signo, é a fase do aniversário. A vida social favorece o apoio que recebe no trabalho e negócios. Chances de realizar mudanças no lar. Apenas evite a ansiedade.

Câncer – Dia que deve evitar novos negócios, compras à prazo e viagens longas. Determine seus próximos passos e lembre que será necessário atenção com a saúde e finanças. Amor sem problemas.

Leão – Você ainda passa pelo alerta e seus planos de trabalho podem gerar dificuldades. Adie qualquer tipo de mudanças na sua profissão e negócios. Não discuta com a família e seu amor. Evite fazer empréstimos.

Virgem – Dia tranquilo e com muito apoio no lar e vida afetiva. Mas, procure se organizar, pois amanhã entrará no alerta e passará o fim de semana precisando de atenção. Cuidado com os gastos. Amor embalado.

Libra – Dia que não faltará criatividade para resolver o trabalho e negócios. Capacidade elevada que traz o sucesso financeiro. Curta ao máximo a vida familiar. Positivo para viagens e compras. Amor vibrante.

Escorpião – O dia será de alto astral. Pode sair para viagens, compras e encontros profissionais. Associações protegidas. Vênus em Câncer equilibra as finanças e o amor. Amplie seus negócios.

Sagitário – Dia que recebe apoio da família e de sócios se os tiver. É a fase da colaboração espontânea. Favorecidos eventos esportivos, pequenas viagens, mudanças nos negócios e encontros com parentes.

Capricórnio – Fase positiva para compras, viagens, encontro de amigos e familiares. Você se sente realizado em termos afetivos, acertos para os que estavam com problemas. Trabalho em alto astral.

Aquário – A forte influência do Sol em Gêmeos dá a você facilidade de resolver problemas da família. Ótimos negócios e tranquilidade financeira. Dê apoio a Câncer e Touro. Segurança em relação ao amor.

Peixes – O momento atual traz chances de planejar seu fim de semana. Estimulo a viver um grande amor. Trabalho e negócios em alto astral, não se preocupe com o dinheiro. Tente em jogos.

