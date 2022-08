Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (26)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa meticulosa, e nada o fará desistir de um objetivo. Terá facilidade para trabalhar em grupo. Busca sempre o bem estar das pessoas. Conseguirá atrair bons amigos durante sua existência. Trabalhador, amigo fiel e caridoso.

Alerta

Os nativos de Leão ficam até o final da noite no alerta e os astros aconselham prudência no trabalho enquanto durar esta fase. Evite ambientes agitados e pessoas negativas. No amor, o ciúme exagerado pode trazer discussões desnecessárias.

Áries – Dia de chances financeiras. Novidade com negócios em família, incluindo compras domésticas e decoração. Ótimo astral no amor e aberturas para acertos de convivência e até casamento.

Touro – Um ótimo dia para encontrar soluções criativas para os negócios e trabalho. Apoio para inovar financeiramente, conte e espere pelo melhor. Satisfação com a vida familiar. Tente em jogos.

Gêmeos – Fase que esta com pique no trabalho e negócios. Pode realizar mudanças e começar algo novo. Marte, imprime novidades financeiras. Procure desfazer mal entendido com Leão e Touro.

Câncer – Dia que seu prestígio no trabalho e negócios trazem boas mudanças na busca de novos caminhos financeiros. Você esta bem e continuará assim. Sucesso nos vários setores que atuar. Amor com diálogo.

Leão – O dia é de alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 21h26, cuidado com falsos amigos. Evite fofocas com familiares, fique na rotina. Não faça novos gastos. Tenha compreensão com seu amor.

Virgem – Você passa por uma fase de grandes mudanças, já que o Sol e Mercúrio estão no seu signo. Mas, vá devagar nas exigências com a família. No amor deve evitar ser intransigente.

Libra – Trace estratégias para vencer as adversidades no lar. Tenha paciência e de um voto de confiança a todos. Desfavorável para compras, viagens e mudanças. Adie novos negócios. Amor em paz.

Escorpião – Período cheio de novidades nos seus negócios e trabalho. É hora de mostrar sua energia e competência. Acredite na sua força espiritual. Dê apoio à sua família. Positivo para definição no amor.

Sagitário – Fase que assunto ligado a aposentadoria, pensão, seguro ou contrato será resolvido. Sua intuição esta incrível. Dê mais apoio a familiares de Aquário, Câncer e Virgem. Amor expressivo.

Capricórnio – Dia que terá ideias criativas na sua vida profissional. Possibilidade de compras, viagens e mudanças no seu lar. Conte com nativos de Escorpião e Touro. O amor precisa de mais atenção.

Aquário – Fase que pode aceitar opinião e apoio no trabalho. Seja mais atencioso com a família e espere equilíbrio nas contas. Cuide um pouco mais da saúde, evite frituras, sal e bebidas alcoólicas.

Peixes – Pode sair da rotina em busca de novos campos de negócio, trabalho e até compras. Você passa por um excelente período. Siga sua intuição no amor. Tente em jogos.

