Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (25)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e os astros apontam um período para ter cuidados. Não entre em confronto com pessoas do seu trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. No amor, a paciência deve prevalecer. Saúde neutra.

Áries – Hora de decidir sobre questão familiar, incluindo gastos, negócios imobiliários, compra, venda ou mudança de residência. Amor compreensivo e, acertos para os que buscam uma convivência. Evite viagens.

Touro –A fase atual é de tranquilidade nos negócios e trabalho. Boas perspectivas financeiras, pode preparar novos projetos em sociedade. Positivo para viagens, compras e aceitar convites de parentes.

Gêmeos – Bom dia para decisões profissionais e financeiras. Conseguirá resolver antigos problemas de negócios. Apoio de quem trabalham ao seu lado, e com certeza o sucesso. Amor tranquilo. Evite a ansiedade.

Câncer – A Lua está no seu signo e seu dia será tranquilo, satisfação em seus negócios e trabalho. Conseguirá resolver problema da área familiar. Não discuta com Sagitário ou Leão. Amor em alto astral. Tente na loteria.

Leão – O dia é de alerta, poderá ter problemas com a família. Cuidado com mudanças no rumo dos negócios. Finanças precisado de atenção. A pessoa amada esta tensa. Evite discussões. Não viaje.

Virgem – Período de satisfação com o andamento do seu trabalho e negócios. Receberá o apoio que necessita, vá em frente com as mudanças que pretende realizar. Amor correspondido. Cuide da saúde.

Libra – A fase abre espaço para o sucesso profissional e financeiro. Os problemas já estão resolvidos e você deve apenas se livrar das dúvidas. Vá em frente com as mudanças no lar e negócios. Amor positivo.

Escorpião – A cada dia que passa você conseguirá acertar os problemas que o incomodavam no seu trabalho e negócios. Contatos positivos para iniciar novos projetos domésticos. Novidades financeiras. Amor agitado.

Sagitário – O período é bem difícil, terá que organizar sua vida familiar e entender que é a fase do seu inferno astral. Cuidado com decisões precipitadas no trabalho. Evite mudar o rumo dos negócios. Saúde em baixa.

Capricórnio – Você terá um bom dia no lar, todos estão prontos a colaborar. Facilidade para resolver problemas da área financeira, haverá chances de boas compras domésticas. Satisfação no amor.

Aquário – Nesta fase terá o apoio que busca para solucionar problemas da família. As decisões serão acertadas. Colaboração perfeita de parentes. Bons contatos profissionais. Amor com conquista. Saia da rotina.

Peixes – Você terá o apoio que necessita para melhorar seus ganhos. Encontro profissional lucrativo com sócios ou superiores. Momentos maravilhosos em casa. Saúde privilegiada. Sexo envolvente. Saúde boa.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



