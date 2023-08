Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (25)

Os sagitarianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É lógico e procura agir dentro dessa linha na vida profissional e pessoal. Terá atração pela política e trabalhos junto ao grande público. Sabe usar o poder como poucos. Será persuasivo, cuidadoso e com grande prestígio em seu meio social.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho nesse período negativo. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Não deixe o ciúme interferir na vida a dois. Saúde neutra.

Áries – Dia que deve evitar a impetuosidade, fique atento ao que for preciso aos seus negócios. Prepare-se para grandes transformações. O momento é de incertezas, mas não de indecisões. Amor com carinhos.

Touro – Aposte em novos planos de negócios, terá as recompensas desejadas. Jogue toda sua energia no trabalho, mas não esqueça do seu amor, seja mais presente e carinhoso. Lar com mudanças.

Gêmeos – Período que terá apoio da família nas questões mais importantes e conseguirá organizar as finanças. O otimismo deve prevalecer nos negócios. Coração com surpresas felizes no amor.

Câncer – Você vive um momento feliz nos negócios e trabalho. Poderá contar com mais oportunidades de ganhos. Mas, fique esperto com os invejosos. Amor com sonhos. Família em paz.

Leão – A fase é positiva mas poderá criar problemas com a família. O trabalho e negócios estão exigentes. Não misture profissão com a vida pessoal. Terá oportunidades de acertar tudo. Amor sensual.

Virgem – O Sol no seu signo traz chances de reverter uma série de problemas profissionais e financeiros. Mas, o ideal é paciência, evite realizar mudanças radicais. Amor com ciúmes.

Libra – Dia que precisará de equilíbrio para não criar problemas no lar. As ideias da família e do seu amor deixam você um pouco apreensivo. Contenha suas palavras e evite confrontos. Não negocie.

Escorpião – Período que conseguirá reverter os problemas do trabalho e negócios. Use a criatividade e acerte de vez as finanças. Mudanças domésticas favorecidas. A pessoa amada traz mais compreensão.

Sagitário – Você ainda passa pelo alerta, cuidado com o mal humor e discussões com a família. Os negócios e trabalho ainda trazem preocupações, evite decisões impetuosas e ansiedade. Fique na rotina.

Capricórnio – O seu dia será tranquilo, a família traz alegrias e boas notícias. Período favorável aos estudos, viagens, negócios com imóveis e também compras à prazo. Amor à vista. Saúde perfeita.

Aquário – Fase que sua ansiedade pode por a perder ótimas oportunidades no trabalho. Contenha seus impulsos e não crie problemas com a família. Aproveite as boas indicações financeiras. Amor suave.

Peixes – Período que as boas oportunidades na sua profissão merecem ser aproveitadas. Trabalhe em grupo e aceite associações ou parceria. Positivo para viagens, compras e participação da família.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

