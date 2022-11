Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (25)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os sagitarianos ficam no alerta até às 18h19, e a indicação é de rotina. Procure participar da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Não saia do orçamento financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos.

Áries – Um ótimo período para tomar decisões na vida profissional e financeira. Concentre-se na estabilidade familiar. Pode ter ganhos inesperados. Fim de semana de viagens e compras. Desejos fortes no amor.

Touro – A fase é de mudanças no trabalho, novas responsabilidades e abertura para melhorar as finanças. Bom astral com a pessoa amada que busca mais compreensão. Lar muito feliz.

Gêmeos – Bom dia para a vida profissional, pode vir convite para negócios ou parceria. Excelente relacionamento familiar. Novas aberturas nas finanças. Conte com seu amor, viva intensamente esta fase.

Câncer – Você recebe todo apoio que necessita no trabalho e setor financeiro. O convívio com a família será de alegrias. Confraternização com Sagitário e Peixes. Surpresas do seu amor. Evite bebidas alcoólicas.

Leão – Fase que terá o sucesso que esta esperando. Novas ideias e bons acertos profissionais. O momento é de estabilidade familiar e muita harmonia. Amor com declaração. Tente na loteria.

Virgem – Dia para resolver problemas da família, esta tudo bem, pode sair para compras domésticas. Acertos para aquisição, venda, reforma ou mudança de casa. Saiba aproveitar. Amor com fortes vínculos.

Libra – A influência da terceira casa traz novos amigos, chances de rever familiares e até participar de reuniões profissionais. Chegou a hora de se sentir amado por todos. Encontro romântico com a pessoa amada.

Escorpião – Período que sente vontade de renovar o trabalho, organizar novos negócios e resolver as questões financeiras. Pode sair da rotina com seu amor. Em alta compras e viagens. Novos amigos.

Sagitário – Você ainda passa pelo alerta, a Lua estará no seu signo às 18h19. Portanto passe o dia na rotina, evite novos negócios, compras, viagens e cobranças da família. Insegurança no seu caso de amor.

Capricórnio – A influência é bem exigente e você deve ficar atento aos problemas de saúde, evite o estresse. Além do Sol, Vênus e Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa, terá a Lua também a partir de 18h19.

Aquário – O dia promete ser agitado no trabalho e nos negócios. Sinal de tranquilidade no lar. Pode ir em busca de novos acertos domésticos. Possibilidades de mudanças na profissão.

Peixes – A fase atual faz você viver com mais alegria e bom humor. Irá cativar a todos no trabalho e negócios. Vênus, aumenta o seu poder de sedução. Saúde perfeita. Aceite convite de amigos. Realização no amor.

