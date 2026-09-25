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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (25)

Quem nasceu nesta data é arrojado, visionário e companheiro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (25)
Autor Os nativos de Peixes passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Têm tendências para trabalhar com o público, demonstra facilidade no trato com as pessoas. Com uma mente privilegiada, alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Peixes passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina como melhor caminho. Fuja de discussões no ambiente de trabalho. Cuide com gastos fora do orçamento. Procure ter paciência com a pessoa amada e família. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Planeje os próximos negócios e mudanças no trabalho. Espere até o dia 29 para dar uma guinada financeira, quando Marte, passa a trazer novas energias para sua quinta casa. Colaboração do seu amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período exige mais ação no trabalho, com boas chances e conquistas financeiras. A busca do equilíbrio na vida profissional esta em alta. Colaboração de pessoas envolvidas nos seus negócios. Amor com paixão.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você terá o suporte para melhorar os ganhos e até iniciar novos negócios. Apoio dos envolvidos na vida profissional. Humor estável e compreensão da família. Amor calmo. Tente na loteria.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Marte o planeta que rege as mudanças, traz a chance de inovar e abrir frentes de trabalho. Saiba lidar com as novas possibilidades de ganho nos negócios e aceite apoio. Amor participativo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Marte esta na sua 12ª casa astral, e será o responsável pela instabilidade financeira. Mas, fique tranquilo dia 29, ele passa para o seu signo. Agora o ideal será se programar nos negócios e evitar gastos. Amor neutro.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O período traz chances de mudanças nos negócios, no trabalho e aumento financeiro. Colaboração da família. Apoio para boas parcerias. Dia 29 Marte trará problemas, se programe. Amor com ciúmes.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A cada dia que passa você sente as energias renascerem, o Sol traz incentivo para melhorar o trabalho e ganhos. Novas aberturas para acertar os problemas da família. Saúde perfeita. Dia especial no amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você sente que precisa ser mais decidido nos negócios. Seu humor esta em baixa. Não busque apoio na família. Resolva rápido os problemas do trabalho e continue cuidando das finanças domésticas.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Neste período você deve ser mais rápido nas decisões de trabalho e negócios. Não mude o rumo da vida profissional, vá com sua natural determinação. Seu amor precisa de mais atenção.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você sente que precisa estar sempre em ação, que não deve se acomodar. Terá que dar mais apoio aos que trabalham ao seu lado. As finanças tendem a se estabilizar. Procure estar ao junto do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O dia será de tranquilidade na família, todos estão preocupados com você. Procure ser mais participativo. O clima no trabalho, é de calmaria e há chances de realizar algumas mudanças. Tudo azul no amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Você ainda acorda no alerta e terá um dia de cuidados especiais. Onda de cansaço, evite compras, viagens, visitas e exageros alimentares. Não discuta com ninguém. Pode ter imprevistos, cuidado.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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