Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Quem nasceu hoje

Gosta do que é certo e, estará sempre batalhando pelo seu lugar ao sol. Correto, não deixará nada inacabado. A presença da família será importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Vigoroso, leal e companheiro.

Alerta

Os arianos ficam no alerta até às 17h30, e a indicação é de rotina enquanto durar este período. Participe da vida da pessoa amada sem impor suas vontades. Não saia do orçamento financeiro. Após esse horário os cuidados serão dos taurinos.

Áries – O dia ainda será no alerta, a Lua o desfavorece até às 17h30. Tente superar os desafios e dê atenção especial à sua saúde. Amanhã tudo estará bem e você pode até viajar. Hoje fique na rotina.

Touro – A influência do Sol na oitava casa prepara você para muitas mudanças, incluindo as domésticas. Descobrirá novas formas de ganhar dinheiro e até iniciar projetos. Sensualidade no amor.

Gêmeos – A fase é cheia de empolgação com a vida profissional, que toma rumos do sucesso. Sua criatividade vai deixar o dia mais produtivo. Chances de acertos na área afetiva. Seu charme faz sucesso.

Câncer – O trabalho e negócios vão bem, aproveite. Receberá colaboração, incluindo da sua família. Pode aceitar convites para viagens, sair para compras e até se divertir. Amor com paixão.

Leão – Bom dia para organizar novos trabalhos, negócios e resolver antigos problemas. Suas expectativas estão altas. A pessoa amada precisa de mais atenção. Colaboração da família. Tente na loteria.

Virgem – Fase para resolver problemas da família e acertar os assuntos financeiros. Procure se relacionar com nativos de Peixes e Touro. Trabalho e negócios sem dificuldades. Seu amor traz paixão.

Libra – A forte presença de Vênus, traz um dia perfeito para sair da rotina e até aceitar convites para viagens, encontros com amigos ou parentes. Mudanças positivas em seu lar. Amor sensual.

Escorpião – A fase traz chances de acertos financeiros. Mas, vá devagar nas suas exigências com a família. Evite gastos fora do orçamento. O clima com a pessoa amada estará um pouco confuso.

Sagitário – A influência do Sol, na sua primeira casa é sinal de boas energias no lar e no trabalho. Clima perfeito para estar com a família, sair para compras domésticas e viver o amor com intensidade.

Capricórnio – Período que deve usar sua intuição para evitar problemas com a família e pessoas do seu trabalho. Sinal de instabilidade em viagens, compras ou novos negócios. Não discuta com seu amor.

Aquário – Você passa por uma fase bem tranquila e a inspiração promove reencontro com pessoas da família e amigos. Tudo bem com seu amor. Solução de problemas financeiros.

Peixes – A Lua no seu signo traz uma sensação mais feliz com a família. Saia para negociar, incluindo com imóveis. Energia física em alta. Amor com inspiração. Favorável para viagens.

