Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Touro passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É movido pela vontade de fazer as coisas certas. Não desiste de um projeto até alcançar as metas traçadas. Deixa sua alegria transparecer em todos momentos. Terá facilidade para trabalhar no comércio. É perspicaz, companheiro e decidido.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Touro passam o dia no alerta, e o aconselhado será manter a rotina durante este período negativo. Lembre que Sol e Lua desfavorecem as mudanças no trabalho e finanças. No amor, evite fazer cobranças.

continua após publicidade .

Áries – Nesta fase seu espírito de compreensão elevado garante harmonia até com pessoas que tem pontos diferentes. Sucesso nos negócios, trabalho e vida familiar. Ótimas energias rolam no céu.

Touro – Você passa pelo alerta e não deve deixar sua ansiedade atrapalhar a vida afetiva e profissional. Pegue leve nos gastos e espere que a fase negativa logo passa. Procure enxergar além das aparências.

Gêmeos – O período exige mais concentração no trabalho e até alguns acertos financeiros. Se previna para não perder amigos ou criar problemas com seu amor. Compreensão da família. Conte com Sagitário.

continua após publicidade .

Câncer – Bom astral para viajar, estudar e se comunicar no trabalho. A ligação com parentes esta fortalecida. Faça uma surpresa ao seu amor. Sucesso em novos empreendimentos profissionais.

Leão – Você já sentiu que é um privilegiado, bom pique para melhorar as finanças. Acende uma luz no fim do túnel. Aposte na sua capacidade, mas cuide da saúde. Muita festa com o seu amor.

continua após publicidade .

Virgem – O dia começa com altos e baixos, os assuntos familiares concentraram sua atenção. Pode ter mudanças no setor financeiro. Cuidado com exigências no amor, seja mais participativo.

Libra – Os astros prometem um dia nota dez no amor e na família. Tudo azul nos contatos sociais, saia da rotina. Positivo para empreender novos contatos de negócios. Sociedade comercial esta em alta.

Escorpião – Período que receberá apoio aos novos empreendimentos e mudanças na vida profissional. Conte com aberturas financeiras. Pode sair da rotina, comprar, vender e viajar. Lar e amor em harmonia.

Sagitário – Uma das fases mais propícias para viagens, compras, início de negócios e mudanças que quiser fazer para aumentar os ganhos. Momento ideal para acertar a vida afetiva. Tente em jogos.

Capricórnio – Você está envolvido com a família e conseguirá resolver a maior parte dos problemas domésticos. O clima conturbado desaparece. Seu amor procura dar mais atenção, aceite o apoio. Saúde ótima.

Aquário – O seu sucesso profissional será constante, terá disposição para organizar e empreender financeiramente. Não duvide de sua capacidade, vá em frente com seus projetos. Amor com ciúmes.

Peixes – A criatividade esta em destaque, é só confiar em você, não deixe a insegurança fazer parte da sua vida. A sorte prevalece no trabalho. Pode contar com o dinheiro que vem mais fácil. Amor expressivo.

Siga o TNOnline no Google News