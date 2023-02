Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É capaz de levar adiante qualquer tipo de projeto pessoal. O seu poder de comunicação fará com que se destaque no mundo profissional. A vida em família exercerá grande influência durante sua existência. Vigoroso, entusiasta e companheiro.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, e o melhor a indicação dos astros é para adiar novas negociações. Não corra riscos desnecessários no trabalho. Controle sua vontade de fazer tudo do seu jeito. No amor, de espaço para seu par afetivo.

Áries – Dia rotineiro no trabalho. Tenha calma com assunto familiar. Poderá reaver dinheiro perdido nos negócios. Vênus, dá a chance de reconquistar seu amor e resolver problema de convivência.

Touro – Você esta no alerta e deve evitar novos negócios, exigências no trabalho ser oposição com sócios ou parceiros. Dia cansativo, procure relaxar. Analise melhor o que está fazendo. Amor neutro.

Gêmeos – A influência de Mercúrio seu planeta, traz novos negócios, solução de problemas profissionais e até entrada de dinheiro. Amor vivendo bom astral. A família transmite mais atenção. Saúde estável.

Câncer – Ótima chance de mostrar seu trabalho, as novidades estão acontecendo e haverá chances de iniciar negócio próprio. Concilie situação delicada com pessoas de Touro e de Áries. Amor feliz.

Leão – O trabalho esta animado, mas você não deve fazer nenhum tipo de exigência, espere para realizar as mudanças. Dê um tempo para questão familiar. Evite gastos fora do orçamento. Amor ardente.

Virgem – Dia que receberá apoio de sócios ou superiores. Seu trabalho vai bem e tudo depende de você. Solução para um problema com parentes próximos. As finanças tendem a crescer, pode até poupar.

Libra – Espere novidades familiares, conseguirá resolver problema que o incomoda. Não terá dificuldades financeiras, pelo contrário poderá acertar muitas das suas contas. Decisão no amor, fuja de brigas.

Escorpião – Boas notícias sobre negócio pendente. Novos lucros financeiros através do seu trabalho. Livre-se de invejosos. Fato emocionante no seu lar. Saúde perfeita. Emoções no amor. Tente na loteria.

Sagitário – A influência negativa do Sol na sua quinta casa pede paciência com familiares. A situação esta confusa e, hoje você deve dar mais carinhos ao seu amor. Problemas com Áries e Libra.

Capricórnio – Dia que poderá receber visita de parente de Virgem ou Escorpião. Solução de um problema da área financeira, pode ser um imóvel. Saúde ótima. Positivo para viagens. Amor ousado.

Aquário – Você já sentiu que o período é de sucesso nos negócios. Com um sorriso poderá chegar mais fácil no que pretende. Resolva problemas familiares que dependem de você. Momento especial no amor.

Peixes – A influência atual traz recuperação rápida dos setores profissional e financeiro. Pode iniciar negócios e resolver problemas da família. Carinhos do seu amor. Paixão por Virgem e Gêmeos.

