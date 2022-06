Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Da Redação

Os taurinos passam o dia no alerta, a Lua o desfavorece, e o mais indicado é ficar na rotina no setor de trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

continua após publicidade .

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta, a Lua o desfavorece, e o mais indicado é ficar na rotina no setor de trabalho. Evite lugares com aglomeração. Se afaste de pessoas negativas. Procure ser mais participativo na vida do seu par afetivo.

continua após publicidade .

Áries – A Lua no seu signo equilibra o relacionamento familiar e traz muitas alegrias e reuniões com parentes. Saúde e trabalho protegidos. A noite será agradável com a pessoa amada. Vem novos amigos.

Touro – O seu dia será de alerta e este não é o momento para resolver problemas profissionais ou financeiros. Não há necessidade de se desesperar, logo terá em mãos o sucesso. Amor exigente.

Gêmeos – A partir de hoje Vênus, o planeta do amor e do dinheiro passa a transitar no seu signo trazendo alegrias e paz. Conseguirá resolver problemas da família e terá uma energia melhor com seu par afetivo.

continua após publicidade .

Câncer – O Sol esta no seu signo, mas Vênus hoje o desfavorece, isto significa que terá que ser mais atencioso com seu amor. Tenha paciência para enfrentar disputas financeiras e profissionais. Crie novos caminhos.

Leão – Um período para buscar apoio da família nos seus projetos financeiros. Fuja de qualquer tipo de discussão. Procure ser mais atencioso com seu amor que dispensa carinhos. Inicie tratamento estético.

continua após publicidade .

Virgem – Bons aspectos astrais iluminam sua profissão e as finanças. Conseguirá aumentar seus ganhos. Aproveite para estar com a família. Acabe com a solidão e aguarde mais carinhos do seu amor.

Libra – A influência de Vênus, seu planeta na sua positiva nona casa traz novos amigos, viagens, compras e melhora o relacionamento afetivo. Aguarde boas novas para os lados da vida familiar. Saúde excelente.

Escorpião – O dia promete ser dos melhores no seu lar e vida profissional, que indica sucesso financeiro. Não reprima as energias, use saindo da rotina em viagens, compras e encontro de parentes. Amor equilibrado.

Sagitário – Você tem a partir de hoje a presença de Vênus no seu signo oposto, que ao lado de Mercúrio trazem tudo de bom no amor, finanças e relacionamento profissional. Muitas emoções e mudanças.

Capricórnio – Fase que estará resolvendo problemas da família, vá com determinação. Conte com melhores chances de ganho em negócios imobiliários. Bons ventos estimulam o amor.

Aquário – Período que conseguirá resolver muitos dos problemas profissionais, familiares e de saúde, que recebe novas energias. Acredite no sucesso financeiro. Amor com carinhos e paixão.

Peixes – Dia positivo para viagens, compras, resoluções de problemas financeiros e de maior harmonia com a família. Transformação total na profissão. Amor com ansiedade. Tente na loteria.