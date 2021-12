Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Quem nasceu hoje

Transmite muitas alegrias as pessoas à sua volta. Com sua força de vontade é capaz de grandes feitos. Conseguirá se destacar onde os outros não conseguiram. Estará sempre ajudando os mais necessitados. É sincero, capaz e organizado.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam paciência com as pessoas à sua volta. Procure a confraternização neste dia especial. Deixe as preocupações de lado e viva em harmonia com seu par afetivo e família.

Áries – Dia para realizar seus desejos, estar com a família e seu amor. Com mais liberdade de ação pode sair para as últimas compras natalinas. Prepare-se para ter um período de fraternidade. Natal de luz. C. 845 M. 2161Touro – Usufrua da companhia da sua família e amigos. A noite será mágica, conseguirá passar a todos o seu carinho e amizade. Pode aceitar convites de parentes. Saúde excelente. Tenha um feliz Natal. C. 926 M. 0871

Gêmeos – Nesta véspera de Natal precisará de calma para receber boas energias. Não rejeite convites para encontrar os amigos e se divertir. Seja mais atencioso com a família. Um Natal de muita paz. C. 460 M. 6532

Câncer – A noite de Natal será inesquecível, sua grande vibração estará presente com a família e seu amor. Surpresas e muitos presentes para todos. Esqueça o trabalho. Um feliz Natal. Saúde equilibrada. C. 089 M. 1714

Leão – Você esta bem e pode sair para os últimos preparativos natalinos. Curta os familiares, amigos e todos que puderem estar juntos. Organismo perfeito. Natal de amor e confraternização. C. 107 M. 9976

Virgem – O dia é de alerta e você deve ser prestativo e carinhoso com todos. Participe das atividades em grupo e evite críticas a sua família, parentes ou amigos. Faça sua parte e tenha um feliz Natal. C. 594 M. 3148

Libra – Nesta véspera de Natal procure estar ao lado da família. Seu lado interior esta feliz e a confraternização será total. Presentes a dar e receber. Seu amor transmite segurança. Natal de carinhos. C. 734 M. 6850

Escorpião – O seu astral vai brilhar intensamente e você pode aceitar convites para a ceia de Natal. Os amigos e a família trarão equilíbrio desejado. Dia sem problemas e muita confraternização. Natal de amor. C. 173 M. 7699

Sagitário – Sua capacidade de transformar os problemas esta exaltado. Terá com certeza um dia de equilíbrio e alegria. Conseguirá organizar as finanças, e ao lado da família receberá muitos carinhos. Bom Natal. C. 982 M. 4603

Capricórnio – Você esta vindo de uma fase difícil, conseguiu resolver a maior parte dos problemas. A saúde esta mais equilibrada. Seu amor e a família transmitem muito amor. Feliz Natal. C. 621 M. 8447

Aquário – Nesta fase do ano você passa pelo popularmente inferno astral. Mas, sua capacidade intuitiva e inteligência trarão meios para passar esta noite com paz, saúde e amor. Terá um Feliz Natal. C. 358 M. 5287

Peixes – Você estará ao lado da família, amigos e até alguns parentes. Abra as portas do amor, da paz e confraternização. Dará e receberá muitos presentes. Transformações no coração. Feliz Natal. C. 213 M. 3325