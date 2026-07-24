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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)

Quem nasceu nesta data é bondoso, audacioso e correto

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 06:05:21 Editado em 23.07.2026, 11:21:23
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Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (24)
Autor Os capricornianos acordam no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Nada fará desistir dos objetivos profissionais e pessoais. A energia física e mental é acima da média. Não teme trabalhar sob pressão. É muito disciplinado, e com aberturas para o comando. Bondoso, audacioso e correto.

ALERTA DO DIA

Os capricornianos acordam no alerta, e os astros aconselham rotina para que nada saia do programado. Adie viagens e mudanças no trabalho. No amor, evite se isolar para não magoar à pessoa amada. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que precisará organizar melhor seu trabalho, evite discussões com colegas, sócios ou superiores. Possibilidade de ganhar um dinheiro extra. Harmonia com a família e maior intimidade com seu amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase de total sucesso nos negócios e trabalho. Terá oportunidade para ampliar sua vida financeira. Positivo para investir em imóveis. Destaque para o apoio que recebe da família. Confiança no amor.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A hora é de novas aberturas na vida profissional que indica uma arrancada para a estabilidade financeira. Pode aceitar apoio de Leão, Libra e Aquário. Amor com soluções. Saúde boa.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Período de boas perspectivas na sua vida financeira. Fase para se empenhar nas mudanças que pretende fazer e esperar pelo progresso. O amor esta em alta, até para quem busca alguém especial.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que força e coragem para progredir estão em alta. Você passa por um bom período para mudar, iniciar e abrir novos caminhos profissionais. Proteção da família. Fase especial com seu amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A fase atual é exigente, você deverá ter cuidados com a saúde, controle a alimentação e ansiedade. Procure ter equilíbrio com suas amizades. A família precisa de atenção. Vênus equilibra o amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que precisará de bons pensamentos, evite o mau humor e não esqueça que Vênus o desfavorece. Os problemas financeiros e afetivos devem trazer uma certa angustia. Procure por apoio.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você esta livre do alerta, a Lua traz a possiblidade de resolver alguns problemas da área profissional. Pode levar a vida com mais tranquilidade. Logo terá mudanças financeiras. Amor e lar em paz.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu dia será no alerta, a Lua esta na sua desfavorável 12 casa astral. Adie viagens, compras, visitas e mudanças no seu trabalho. Fique atento e evite discussões. Colabore com sua família.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você passa bem o dia, alegrias com a família que colabora com seu futuro. É hora de dar mais atenção ao seu amor que anda com ciúmes. Pode sair para viagens e compras. Saúde perfeita.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Oportunidades de resolver os problemas da área financeira. Os negócios e trabalho começam a melhorar. Conte com boas energias e vá em busca de apoio. Amor com discussões, evite a ansiedade.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia terá boas energias de luz, paz e progresso. As finanças voltam a crescer. Aceite apoio de Gêmeos e Câncer. Amor com muita participação. Pode viajar e realizar novos gastos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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