Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (23)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

continua após publicidade

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham moderação no ambiente profissional. Evite gastos que possam desequilibrar seu orçamento. Não queira resolver os problemas no amor com imposições e críticas.

continua após publicidade

Áries – Fase que sua relação familiar atravessa um período mais calmo. Resolução de problemas domésticos incluindo negócios imobiliários e reformas na decoração. Amor valorizado. Tente na loteria.

Touro – O clima profissional é dos melhores, confie na sua capacidade de criação, faça os negócios crescerem. Bom relacionamento com colegas e superiores. Amor com atração. Carinhos da família.

Gêmeos – A presença de Mercúrio no seu signo traz novidades e a vontade de iniciar negócios em parceria. Novos amigos, viagens, compras e destaque com a família. Clima de ternura com o seu amor.

continua após publicidade

Câncer – O Sol está no seu signo e você poderá organizar a vida familiar. Mas, Mercúrio o planeta da comunicação só o protegerá a partir do dia 28. Portanto não crie problemas. Faça sua parte e viva bem.

Leão – Você passa pelo chamado inferno astral. O ideal é equilíbrio nos negócios, vida familiar e cuidados com a saúde. Marte e Vênus até dão o aval para vencer uma ou outra dificuldade. Amor com ternura.

continua após publicidade

Virgem – O dia é de alerta, você acorda nervoso e tenso, procure ser mais prestativo com a família e seu amor. Pode haver rompimento nos negócios e no trabalho. Marte e Vênus desfavorecem novas ações.

Libra – Fase de boas perspectivas na vida familiar, quase todas as suas iniciativas trarão melhora na relação, incluindo com parentes distantes e pessoas do trabalho. Compreensão com seu amor, paixão em alta.

Escorpião – Período para expandir o trabalho e aumentar seu círculo de amigos. Você recebe apoio para renovar os negócios e mudar o que não interessa. Pode contar com a sorte. Amor valorizado.

Sagitário – Dia positivo para promover mudanças no trabalho e até buscar novos negócios. Você está mais tranquilo e deve se livrar do que o impede de progredir. Dê atenção ao seu amor. Cuide da saúde, evite bebidas.

Capricórnio -Dia positivo para resolver problemas de parceria ou sociedade. Poderá receber convite para novos compromissos financeiros. Você está bem e deve sair para viagens e encontros de familiares.

Aquário – Dia de novidades no trabalho. Boas oportunidades de concretizar suas esperanças financeiras e sair para compras, viagens e acertos na vida amorosa. Mais carinhos de todos incluindo da família.

Peixes – Os sinais dos astros são positivos para resolver problemas nos negócios. Conte com a sorte e ganhe mais. Bom momento para tomar decisões em busca de renovação profissional. Amor com paixão.

Siga o TNOnline no Google News