Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (23)

Os capricornianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados durante este período

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Áries – Um momento especial no que se refere a família e a vida afetiva. Júpiter, o planeta do otimismo voltou a transitar no seu signo e com isso só felicidades. Convide parentes para passar a noite de Natal.

Touro – Bom período no que se refere ao dinheiro, negócios e logo excelentes mudanças. O ideal é se desligar um pouco do trabalho e sair para comprar os presentes. Aceite convites para o Natal.

Gêmeos – Fase que você sente que logo terá que realizar mudanças no trabalho e negócios. Mas, hoje o dia convida para estar com parentes e convidá-los para o Natal. Amor com carinhos.

Câncer – O período não poderia ser melhor, sua sensibilidade o faz se voltar para a família. Por isso saia para compras de presentes e não esqueça dos amigos. Não abuse das bebidas. Terá um feliz Natal.

Leão – Você passa o período do Natal com alegria e descontração. O momento acelera sua vida profissional e material. Muito equilíbrio na saúde. Carinhos da família. Coloque vibração no amor.

Virgem – Um dos melhores períodos do ano, o conselho é se abrir mais, expor suas emoções e deixar o amor dominar a cena. Saia para compras, organize o seu Natal e convide a família.

Libra – Fase positiva para aceitar convites para o Natal. Os ânimos estão equilibrados e a confraternização será total. Vênus, equilibra os anseios afetivos. Conte com Câncer e Sagitário.

Escorpião – Suas emoções estão em alta, passe esta data com a família. Presentes a dar e receber. Graças à sua força de vontade os problemas estão distantes. Curta o Natal. Saúde perfeita.

Sagitário – Você saiu do alerta e tem um bom dia, pode esperar um Natal feliz. Tranquilidade no que se refere ao trabalho e dinheiro. Não esqueça dos presentes. Saúde em ordem. Pode viajar.

Capricórnio – A Lua o desfavorecerá até o dia 25 de madrugada. O almoço de Natal, já será mais tranquilo. Só se organize para não ficar contrariado se não receber aquilo que espera.

Aquário – A fase pede cautela, além do Sol na sua 12ª casa, Vênus e Mercúrio não o favorecem. Encare tudo com otimismo e um bom planejamento. Você estará no alerta no dia do Natal. Cuide da saúde.

Peixes – Dia que você sente as energias se renovarem. Saia para organizar a ceia, presentes, alimentos, enfim preparar sua casa para receber. Conte com a sua família. Muita paz e feliz Natal.

