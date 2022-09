Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (23)

Da Redação

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante este período

Quem nasceu hoje

Todos os seus negócios terão boas influências astrais. Será uma pessoa ligada a família e seus costumes. Guiado por pensamentos positivos, estará sempre lutando pelos mais necessitados. Inteligente, simpático e compreensivo.

Alerta

Áries – Boas novas estão no seu caminho profissional. A entrada do Sol no seu signo oposto é sinal de sucesso. Aja com determinação nos assuntos familiares, todos colaboram para a harmonia. Amor exigente.

Touro – Fase que deve que seguir seu curso na busca de novos negócios. Seus esforços serão recompensados trazendo lucros merecidos. Positivo para negociar com imóveis. Positivo no amor.

Gêmeos – Período que encontrará apoio nos negócios e vida profissional. Seu astral brilha e traz novas chances financeiras. Grande companheirismo com seu amor. Tente na loteria.

Câncer – A partir de agora estará empenhado em acertar os problemas domésticos, e irá receber colaboração da família. Conseguirá vencer as crises financeiras. Seu trabalho flui. Evite ciúmes exagerado.

Leão – Você terá um bom dia, organize seu trabalho e vá em busca de apoio aos novos negócios. Atividades em grupo vão deslanchar. No amor explore mais a sensualidade. Saia para viagens.

Virgem – O dia é de alerta, a Lua desfavorece novas ações financeiras, o ideal é evitar gastos e decisões na área profissional. O excesso de exigências com a família trará problemas com a saúde, evite a ansiedade.

Libra – a partir de hoje o Sol, passa a influenciar seu signo abrindo espaço para estabilização profissional, financeira e familiar. Vem saúde, paz e muito amor. Novas energias e equilíbrio emocional.

Escorpião – Fase que deve ser inteligente, pois a presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa, é indício de problemas de toda ordem. O clima desfavorável pode afetar as finanças, o trabalho e negócios.

Sagitário – Você está bem e continuará assim, a sorte esta do seu lado. Sucesso nos negócios, trabalho, vendas, viagens e novos compromissos domésticos. O clima no amor marca uma boa convivência.

Capricórnio – O astral continua estável, inclusive conseguirá abrir frentes de trabalho com apoio da família. As finanças trazem chances de compra, viagens e abertura para novos compromissos.

Aquário – A presença do Sol na sua positiva nona casa indica a realização de muitos projetos financeiros, profissionais e até afetivos. Terá apoio de sócios, superiores, da família e do seu amor. Sorte nos jogos.

Peixes – A influência do Sol na sua oitava casa indica um período de cuidados com o setor financeiro e profissional. Não abuse da sorte, toda discrição na relação amorosa ajudara a ajustar as dificuldades.

