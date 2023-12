Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (22)

Os taurinos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com ideias arrojadas. Gosta de agir diretamente nos problemas. Com um forte magnetismo, será o centro das atenções. Irá se destacar no mundo profissional. Canaliza muita energia para projetos de ajuda a comunidade. Leal, arrojado e simpático.

Alerta

Os taurinos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados redobrados. Deixe as inovações e mudanças no trabalho para um período positivo. Use o diálogo com a pessoa amada e família. Saúde em baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Você está livre do alerta, os astros garantem que tudo caminha de um modo mais satisfatório. Pode sair para compra de presentes natalinos. No amor seja mais agradável. Saúde em ordem.

Touro – Você está no alerta desde o final da noite ontem e deve se precaver para evitar discussões com a família. Você se sente sobrecarregado pelas responsabilidades do Natal. Pequenas contrariedades.

Gêmeos – O ideal é se programar rápido, faça todas compras de Natal e organize a ceia, estará no alerta dia 24. Veja somente as coisa positivas. Cuide da saúde. Aceite convites de parentes.

Câncer – O clima ao seu redor é de confraternização com a família. O dia será muito especial. Seu humor está estável. Organize tudo e veja se comprou todos presentes. Amor estável. Saúde perfeita.

Leão – O seu dia será positivo e continuará assim até o Natal. Aceite convites de parentes. Pode sair para compras e ver o que falta. Diversões a valer. Amor carinhoso. A família traz muita compreensão.

Virgem – A partir de hoje você deve se desligar dos problemas profissionais e dos negócios. Programe seu Natal com a família. Renove suas energias e se ainda não comprou os presentes, saia e resolva.

Libra – Você receberá o convite da família para a ceia de Natal e no final terá muitos presentes a dar e receber. Não se preocupe com problemas do trabalho, absorva o lado positivo deste dia. Dê apoio ao seu amor.

Escorpião – O seu Natal será maravilhoso junto dos familiares. Estará com parentes e seu amor. Relaxe mentalmente e se desligue dos problemas do trabalho ou negócios. Satisfação com tudo ao seu redor.

Sagitário – A partir de hoje o Sol passa a influenciar sua segunda casa e com isso conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais e financeiros. No amor, espere a entrada de Vênus no seu signo dia 30.

Capricórnio – Tem início uma fase positiva, o Sol passa a influenciar seu signo e notará que seus negócios e trabalho terão maiores chances de êxito. A família traz mais equilíbrio e melhora o relacionamento. Amor em paz.

Aquário – Precisará a partir de agora se organizar para não sofrer. O período que iniciou traz o Sol na sua desfavorável 12ª casa, é seu inferno astral. Relaxe e seja otimista. Cuide da saúde. Amor tranquilo.

Peixes – A fase que inicia faz você viver intensamente cada minuto e traz total equilíbrio no trabalho, negócios, dinheiro, vida familiar e também afetiva. Não terá do que se queixar. Sensualidade solta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

