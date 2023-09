Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (22)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a indicação é para evitar ser extremistas no setor de trabalho. Cuidado para não entrar no vermelho com gastos em supérfluos. Seu relacionamento deve ser levado mais a sério. Saúde neutra.

Áries – Período para pensar em mudança na estrutura profissional. Novas oportunidades de ganho. Pode se associar a Leão e Libra. A pessoa amada estará pronta a trazer mais amor. Lar feliz.

Touro – Fase que começa a receber maior apoio nos seus negócios e trabalho. Colaboração espontânea inclusive da família. Faça um pequeno esforço para manter o estímulo no amor. Pratique algum esporte.

Gêmeos – Você já sentiu que começa uma fase feliz no trabalho e no lar. Os dias prometem saúde, paz, amor e boas mudanças nos seus negócios. Os assuntos domésticos terão prioridade. Tente na loteria.

Câncer – Período para resolver os negócios e problemas da família. Explore sua espiritualidade e intuição para criar novos caminhos profissionais. O apoio virá com a certeza para abrir mais o seu coração ao amor.

Leão – O Sol influencia sua casa de amizades, quando terá colaboração e mudanças nos seus negócios e trabalho. O momento será de segurança no setor financeiro. É preciso ser rápido e decidido. Amor excitante.

Virgem – Amanhã o Sol passa a influenciar sua segunda casa, e o trabalho e finanças caminham para o sucesso. Bom astral para ganhar mais e contar com o apoio da família. Período feliz. Amor neutro.

Libra – Comece a explorar sua criatividade, o Sol amanhã entrará no seu signo, é fase do seu aniversário. O que quiser terá, planeje novos trabalhos, viagens e mudanças no lar. Sensibilidade no amor.

Escorpião – Dia que o ideal é resolver tudo com urgência, amanhã o Sol passa a transitar pela sua desfavorável 12ª casa astral, é o chamado popularmente inferno astral. Cautela com invejosos, evite novos negócios.

Sagitário – Hoje a Lua o desfavorece, é seu alerta. Não se precipite em tomar decisão importante com a família. Fique atento a qualquer indisposição que possa prejudicar a saúde. Evite o cigarro e bebidas.

Capricórnio – Dia feliz, pode assumir sua sensibilidade para resolver problemas da família. Não passe dos limites nas exigências. Mantenha o otimismo em relação ao futuro. Amor total. Finanças com progresso.

Aquário – O Sol, começa a transitar na sua positiva nona casa, é sinal de felicidade e paz. Em alta viagens, compras, decisões profissionais e financeiras. Conseguirá resolver problemas da família. Amor tranquilo.

Peixes – Neste período o Sol influenciará sua negativa oitava casa, e você deve ficar o máximo que puder na rotina. Vá devagar com seus planos profissionais para não ter decepções. Amor agitado.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

