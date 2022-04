Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (22)

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os nativos de Capricórnio continuam no alerta e os astros aconselham rotina neste período negativo. Adie todo tipo de negociação. Não gaste fora do orçamento. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta. Saúde em baixa.

Áries – A fase atual pede concentração. Poderá sofrer algumas consequências no setor afetivo e financeiro. Conte somente com suas forças. Marte e Vênus, estão ao lado de Júpiter na sua desfavorável 12ª casa.

Touro – Período que tem mais disposição para o trabalho e iniciar sociedades. Poderá contar com a família, com Aquário e Peixes. Vai esbanjar generosidade. Amor ideal. Melhora a saúde.

Gêmeos – Não espere muito do trabalho ou negócios. Cuidado com intrigas e disputas na profissão. O Sol não favorece novas ações ou mudanças no lar. Hora de fortificar sua fé e confiar em Deus.

Câncer – Você realmente passa por um excelente período e deve se organizar para tirar proveito financeiramente. Saia para negociar, comprar, vender, incluindo imóveis. Aumenta a sintonia com seu amor.

Leão – O seu equilíbrio emocional será responsável pelo sucesso no trabalho e negócios. Crescimento financeiro com novas chances de sociedade comercial ou promoção. Tente na loteria.

Virgem – Estará envolvido na solução dos problemas familiares, pode incluir compra, venda, reforma ou mudança de moradia. Excelente para viagens e tratar da vida afetiva, seja mais compreensivo com seu amor.

Libra – Nesta fase irá solucionar problemas financeiros da família. Boa comunicação com todos e facilidade de sair da rotina com visitas a parentes, compras domésticas e iniciar novos negócios.

Escorpião – Astral positivo para pensar numa sociedade. Seu espírito de luta e dedicação compensam qualquer problema. Conte com Peixes, Touro e Leão. Boa entrada de dinheiro. Amor com forte paixão.

Sagitário – Dia que terá boas surpresas no trabalho ou negócios. Nas finanças terá melhores resultados e novas chances de ganho. Apoio de sócios, superiores ou parceiros. Boas mudanças no amor.

Capricórnio – Você esta passando pelo alerta e deve ter cuidado com mudanças no trabalho. Evite viagens, compras e compromissos financeiros. Possível que tenha problemas no amor e com a família.

Aquário – A influência de Marte e Vênus na sua positiva segunda casa traz mudanças no trabalho. Fase que ganha mais e faz excelentes negócios. Aumentam os bens e propriedades. Amor excitante.

Peixes – Nesta fase deve acelerar seus interesseis profissionais, alcançará seus objetivos e pode pensar em ampliar os negócios. Estará mais decidido no amor. Novos projetos e muita saúde.