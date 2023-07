Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (21)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada inacabado. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. As viagens exercerão grande influência em sua vida. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e a rotina é o mais aconselhável nesta fase negativa. Cuidado com a intransigência no trabalho. Fique dentro do orçamento, adie todo tipo de gasto. Com seu par afetivo, não de espaço para brigas.

Áries – Sua marcante individualidade trará as chances para resolver os problemas profissionais. Conte com a família, saia para compras domésticas e programe visitas para o final de semana. Melhora o amor.

Touro – Fase que deve ser mais otimista em relação aos seus negócios e esperar pela melhora financeira. Mantenha o equilíbrio com a família, pode fazer compras domésticas, incluindo eletrônicos. Amor feliz.

Gêmeos – Dia que estará mais solidário com as pessoas que trabalha ou negocia. Boas perspectivas em relação a vida afetiva, os problemas desaparecem. Conte com entrada de dinheiro.

Câncer – A partir de amanhã, o Sol passa influenciar sua segunda casa, que rege o trabalho e dinheiro. Conseguirá realizar compras, viagens, acertos domésticos e imobiliários. Amor em dose dupla.

Leão – Você começa a sentir que tudo está caminhando para a tranquilidade na saúde, amor e progresso. Os aborrecimentos começam a desaparecer, terá a chance de resolver o trabalho e negócios.

Virgem – Amanhã o Sol passa a transitar na sua desfavorável 12ª casa. O chamado inferno astral. Se organize para evitar problemas. Instabilidade emocional que deve ser tratada. Não discuta com seu amor.

Libra – Dia que conseguirá resolver os problemas do trabalho e assuntos da família. Muitas alegrias com a pessoa amada. Defenda sua intimidade. Pode iniciar mudanças nos seus negócios, compras e viagens.

Escorpião – Nesta fase pode esperar por boas mudanças nos negócios, trabalho, incluindo compra, venda e mudanças no lar. Você irá se emocionar com boa entrada de dinheiro. Amor com apoio. Saúde perfeita.

Sagitário – Você terá assim como Leão e Áries uma fase feliz. Oportunidades de mudar os negócios, ganhar mais e iniciar novos projetos. Facilidade para resolver problemas familiares. O amor vem com força total.

Capricórnio – Estará tenso com a família, releve os problemas e busque solução rápida. Cuidado com exigências no setor financeiro. Evite discutir com Virgem, Gêmeos e Libra. Amor com cobranças.

Aquário – A combinação astral indica chances de parceria ou sociedade. Apoio das pessoas do trabalho e da família. Não há do que se queixar, terá todas as chances de vencer qualquer desafio. Amor e paixão.

Peixes – Período que está mais tranquilo e sente que irá resolver os problemas financeiros e profissionais. Solte sua energia positiva para iniciar projetos domésticos. Amor com participação. Tente em jogos.

