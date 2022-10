Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (21)

Da Redação

Os virginianos passam o dia no alerta e os astros pedem cautela durante este período

Quem nasceu hoje

É uma pessoa preocupada com o que acontece á sua volta. Sabe que o caminho mais curto para alcançar o sucesso é o trabalho em conjunto. A simpatia e alegria são suas marcas registradas. A rotina é uma de suas maiores inimigas. Positivo, corajoso e animado.

Alerta

Áries – Organize seu trabalho e faça tudo com calma, peça apoio aos sócios, superiores, nativos de Leão e Libra. Você será valorizado por todos. A família traz harmonia. Grande cumplicidade no amor.

Touro – Você esta de bem com a família que dá atenção e com isso os problemas domésticos serão resolvidos. Colaboração nos negócios com muitas novidades financeiras. Amor estável.

Gêmeos – A fase atual é totalmente positiva para compras, viagens, decisões profissionais e a certeza do sucesso financeiro. Ótima sintonia com familiares. Ouça a voz do seu coração e viva um grande amor.

Câncer – Dia que terá facilidade para resolver problemas domésticos e, com isso vem a tranquilidade. Terá um ótimo fim de semana. As finanças caminham para o sucesso. Vida amorosa ganha novos estímulos.

Leão – A ordem é inovar no trabalho, inclua início de negócios em sociedade. A promessa é de um dia iluminado nas finanças. Influências benéficas para assumir seu amor e acertar a convivência.

Virgem – O dia é de alerta, evite se confrontar com pessoas do trabalho ou negócios. Poderá se desentender com familiares de Aquário e Leão. Relaxe e organize seus pensamentos. Desfavorável para as finanças.

Libra – A posição dos planetas no seu signo indica grandes benefícios na profissão e finanças. Terá o prazer de fazer o que gosta. Alegria em viagens, compras e acordos com seu amor, que traz carinhos.

Escorpião – Seus horizontes podem se alargar, mas precisa de um pouco de paciência, o Sol só estará no seu signo no dia 23. Busque o silêncio e a meditação e espere. Acredite na sua força interior.

Sagitário – Você esta a um passo de entrar no inferno astral, procure se organizar e evite qualquer tipo de cobrança com seu amor e a família. Não desanime, se prepare para chegar com saldo positivo.

Capricórnio – Aproveite o astral positivo para quebrar a rotina, programe o fim de semana com a família. Chances de pequenas viagens. Aposte na felicidade com seu amor. Dê apoio a Câncer e Touro.

Aquário – A fase atual é bem positiva, pode passar bons momentos com a família e pessoas do seu convívio profissional. Muitas alegrias que podem resultar em compras e até encontro amoroso.

Peixes – Período um tanto neutro, mas pode contar com novidades no lar e na vida profissional, que volta a crescer. Alegrias com a família. Nova experiência afetiva a caminho. Cuide da saúde.

