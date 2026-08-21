Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (21)

QUEM NASCEU HOJE

Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público em geral. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Sagitário passam o dia no alerta e a indicação é para redobrar os cuidados com o trabalho. Finanças neutras. Não negligencie o que é de sua responsabilidade. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em baixa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você terá um bom dia para organizar os negócios da família. Os trabalhos e parcerias comerciais estão em alta. Pode ter uma grande surpresa com apoio de sócios ou familiares. Amor com acertos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que esta pronto para negociar com imóveis e compras domésticas, incluído decoração para o lar. Fim de semana incrível, a família traz carinhos e mais atenção. Excelentes contatos nos negócios. Amor com paz.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O seu astral irá brilhar no trabalho, negócios além de trazer a tranquilidade financeira. Aceite convite de familiares para o fim de semana. Amor agradável, sensualidade expressiva. Saúde em ordem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Fase que terá alegrias com a família e com o trabalho. Mais tranquilo, estará livre para negociar, sair para compras e fortalecer a vida financeira. Apoio nos projetos e entrada extra de dinheiro. Amor com romantismo.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A influência dos astros favorecem suas necessidades de organizar e abrir frentes de trabalho. Se sentirá livre para negociar, dar apoio à família e resolver antigos problemas com parentes. Amor excitante.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia para se programar para a fase positiva que esta chegando. Apenas, seja menos exigente com a família e se prepare para o bom período que o Sol trará. Use firmeza no trabalho. Apoio do seu amor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A hora é de decidir sobre questão familiar, incluindo negócios imobiliários. Finanças melhorando bastante. Apoio no trabalho. Você sente que esta tudo bem, inclusive na vida afetiva. Saúde ótima.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase deve ser firme nos assuntos delicados da família. Não exagere nos gastos. Vênus não favorece a vida afetiva e dinheiro. Sua coragem será importante nos negócios. Peça apoio ao seu amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você esta passando pelo alerta e, o ideal é ficar na rotina. Cuidado com promessas difíceis de cumprir. Evite trabalhar em demasia, procure descansar. Compreensão do seu amor, mas não abuse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que terá satisfação no trabalho, você recebe colaboração de todos. Bom contato com superiores, pessoas de Gêmeos e Leão. Solução de questão familiar. A pessoa amada busca apoio e carinhos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Fase que deve preservar suas boas amizades. Poderá ter problemas no trabalho or negócios com Sagitário e Virgem. Não leve adiante os empecilhos e procure entender a todos. Amor vibrante.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase atual é positiva para resolver e aproveitar as boas indicações astrais. O sucesso esta em suas mãos. Receberá apoio que necessita para ajustar o trabalho e finanças. Acerte a vida amorosa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.