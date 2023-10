Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (20)

Os capricornianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

É uma pessoa interessada, sempre está em busca de novos desafios. O espírito de liderança fará com que se sobressaia no mundo profissional. Quando tem um objetivo, não descansará até alcançá-lo. Forte, interessado e amigo.

Alerta

Os capricornianos passam o dia no alerta, e a rotina durante este período é imprescindível. Evite a dispersão no trabalho ou poderá ter perdas neste setor. No amor, o diálogo será importante. Saúde em leve baixa. Viagens neutras.

Áries – Fase que boas novas estão pintando nos negócios e trabalho. Os problemas e dificuldades serão resolvidos com equilíbrio, e você pode ter melhores ganhos e recompensas. Amor e lar feliz.

Touro – O clima atual é perfeito para programar novos caminhos no trabalho e pensar em negócios em parceria. Os resultados serão totais, equilibrando a vida profissional. Amor com sonhos. Lar com mudança.

Gêmeos – Período de mudanças nos negócios, trabalho e aumento da parte financeira. Aja com criatividade na vida familiar, saia para compras. Amor precisando de mais participação. Tente em jogos e loteria.

Câncer – Você começa a receber as boas energias astrais de Mercúrio e Marte, o que significa sucesso na profissão, negócios e maior equilíbrio na vida familiar. Livre-se das emoções negativas. Dia feliz no amor.

Leão – Começa uma fase para resolver os negócios e problemas da família. Livre-se de pessoas negativas e espere pelo sucesso. O amor vem suave. Dia para sair da rotina, festas, compras e viagens.

Virgem – Você está mais ligado à família e conseguirá resolver os problemas financeiros. Controle a ansiedade e exija menos de você. Organize novos negócios e melhore o seu trabalho. Amor com romantismo.

Libra – Neste período deve programar o trabalho e pensar em comprar, vender ou reformar a casa. Com facilidade fará bons negócios e até poderá começar um novo projeto. Amor e amizade de mãos dadas.

Escorpião – Você está a um passo de sair da fase negativa. O Sol dia 23, passa a influenciar seu signo. Iniciará um período de luminosidade. Conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Amor em alto astral.

Sagitário – A influência é bem tranquila e feliz, o que dará a chance de organizar os próximos 30 dias em que o Sol o desfavorecerá. É o chamado inferno astral. Não faça negócios se não puder confiar.

Capricórnio – O dia é de alerta, a Lua o desfavorece, fique na rotina. Apoie-se mais nos seus instintos do que na razão. Não discuta e, tenha paciência com a família. Evite as viagens e compras.

Aquário – Dia muito feliz, procure investir mais na relação com seus familiares e não faça economias no amor. Pode programar viagens e compras. Conte com Gêmeos. Saúde boa.

Peixes – O clima no trabalho está perfeito, pode iniciar mudanças e contar com apoio dos que estão ao seu lado, não se acomode. Solução para problema da família. Curta mais seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

