Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (20)

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta e a rotina é o melhor caminho durante este período negativo. Procure deixar o ambiente no seu trabalho. No amor, a compreensão fará bem para você e a pessoa amada. Viagens desfavorecidas.

Áries – Fase de sucesso não se acomode ou poderá atrasar a vida profissional. Atenção redobrada nas finanças. Clima de forte união com todos. Os inimigos ficaram para traz.

Touro – Comece a se preparar, amanhã o Sol passa a transitar na sua positiva segunda casa. Atrairá a simpatia de todos e fará excelentes negócios. Melhora nas suas finanças. Paz no seu coração.

Gêmeos – Dia propício para planejar os próximos passos no trabalho e negócios. O Sol entrará no seu signo e seu carisma será notado. Expresse seus sentimentos a família e a pessoa amada.

Câncer – A partir de hoje você deve se organizar para não ter problemas no trabalho e no lar. Procure dar mais de si para a família. Não assuma compromissos financeiros. Rotina e paciência.

Leão – Você continua bem posicionado e atividades em grupo vão deslanchar. Poderá contar com colegas, superiores, clientes e família. Seu amor esta mais apaixonado e traz esperanças na convivência.

Virgem – Período de transformações significativas e você desperta para a vida profissional e tem o auxílio dos que trabalham ao seu lado. Saiba aproveitar, desfaça problemas e ganhe mais. Amor estável.

Libra – A fase é bem equilibrada para suas realizações domésticas. A família colabora. Oportunidade de negócios imobiliários. Acredite nas suas ideias e vá em frente também no amor, que vem quente.

Escorpião – Surpresas agradáveis nos seus negócios, poderá realizar as mudanças planejadas. O Sol na sua segunda casa fortalece seus ganhos. Conte com Touro e Peixes. Amor envolvente.

Sagitário – Amanhã o Sol passa a influenciar seu signo oposto e tudo que quiser irá realizar. Trabalho, viagens, compras e apoio para mudanças. Descontração no amor. Não discuta com Câncer e Aquário.

Capricórnio – Você esta livre do alerta e volta a ter equilíbrio nos negócios. Aceite orientação da família para os gastos. Reveja seus projetos e vá em frente com assuntos ligados a imóveis. Tente na loteria.

Aquário – O dia é de alerta, a Lua na sua desfavorável 12ª casa pede compreensão. Procure reverter os problemas com carinho e atenção. Desfavorável para compras, visitas e mudanças afetivas.

Peixes – Fase propícia para pedir apoio para a família, conseguirá realizar as mudanças que vem pretendendo. O sucesso esta ao seu alcance, inclusive no amor que vem com carinhos. Saúde perfeita.