Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (2)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e devem manter a rotina durante este período. Controle seu humor para não deixar o ambiente de trabalho tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Viagens neutras. Saúde em baixa.

Áries – O seu entusiasmo deve refletir no trabalho, conseguirá resolver problemas, conquistar apoio e ganhar mais dinheiro. Boas notícias da vida familiar. Cuide dos olhos, faça um exame. Amor definido.

Touro – Fase que se adaptará às mudanças no trabalho que volta a crescer. Imaginação solta para resolver os negócios da família. Sucesso é a palavra que o acompanha. Faça novos planos no amor. Saúde ótima.

Gêmeos – O Sol no seu signo indica uma fase de mudanças e crescimento profissional. Mas, não queira que tudo aconteça rápido. Se organize e leve os projetos adiante. Fim de semana favorável no amor.

Câncer – A sua sensibilidade mostrará o caminho da tranquilidade no trabalho e vida familiar. Comece a fazer novos planos, mas vá devagar nas exigências. Dê atenção ao seu amor ou poderá ter discussões.

Leão – A sua força de vontade fará encontrar solução para um problema no trabalho. Sua inteligência trará as pessoas certas para os negócios. Fim de semana mais tranquilo. Tudo difícil até o dia 6 no amor.

Virgem – Nesta fase terá chance de encontrar solução a um problema da família. Sua energia estará voltada para o trabalho e negócios. Crescimento financeiro. Amor feliz.

Libra – Você estará mais tranquilo e a estabilidade no trabalho será o ponto forte dos bons negócios. Combata o desânimo, planeje passeios e compras para o fim de semana. Onda de amor em seu lar.

Escorpião – O seu dia ainda será no alerta e a tensão nervosa pode causar problemas no trabalho. Cuide pessoalmente dos seus interesses materiais. Amanhã estará tudo bem.

Sagitário – Dia tranquilo no lar, seu par afetivo e a família procuram trazer novas emoções. O relacionamento com as pessoas sua volta está positivo. O trabalho trará novidades e chances de viagens longas.

Capricórnio – Fase de crescimento profissional e consequentemente o financeiro. Conte com equilíbrio familiar. Negócios ligados à imóveis, comércio de alimentos e construção civil serão os mais fortes.

Aquário – Os astros dão toda força para que acerte problemas financeiros e usufrua de todo o sucesso que desejar no trabalho. O clima é de paz com a família. Tudo azul no amor, pode assumir compromisso.

Peixes – Colabore com a família e acerte os problemas da área financeira. Controle seu emocional e não crie disputas na vida profissional. Se valorize mais e viva o amor com toda intensidade. Boa intuição.

