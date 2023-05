Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (19)

Da Redação

Quem nasceu hoje

A responsabilidade é uma de suas maiores virtudes. Tem facilidade para administrar. Gosta das coisas bem feitas, por isso não deixa nada inacabado. A família será seu porto seguro. Companheiro, generoso e aplicado.

Alerta

Os nativos de Touro ficam no alerta até às 15h49, e a indicação é de rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos geminianos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Período movimentado nos negócios e trabalho. É hora de criar e inovar. Entrada extra de dinheiro e possibilidades de parceria comercial. Integração na vida familiar. Amor criativo.

Touro – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 15h49. Procure se afastar dos problemas e espere por um excelente fim de semana com viagens e compras. O amor vem com força total.

Gêmeos – Planeje logo cedo o seu fim de semana que será no alerta. Procure ficar longe dos problemas. Adie decisões profissionais ou financeiras. Sol e Lua o desfavorecem. Evite viagens e compras.

Câncer – Período movimentado, pode ir às compras, viajar e tomar decisões profissionais. A família dá muita atenção. Integração na vida a dois. Use suas energias para organizar o período do inferno astral.

Leão – Nesta fase o ideal será realizar seus planos sem fazer alardes e evitar ao máximo os invejosos. Terá abertura para novos ganhos e acertos profissionais. Afaste os ressentimentos da vida a dois.

Virgem – Período que terá facilidade para inovar nos negócios. Concentre-se nas atividades profissionais e conte com o melhor. Positivo para viagens, compras e acertos no lar. Todos estão em harmonia.

Libra – Dia que estará um tanto aborrecido com a família. Use sua intuição para conquistar seus objetivos. Não se isole do seu amor, ao contrário dê carinho a todos. Busque apoio dos amigos.

Escorpião – Ótimo período para mudanças nos seus negócios e trabalho. Vencerá os problemas financeiros. Intuição forte no amor. A família busca mais colaboração. Aceite apoio de Aquário e Touro.

Sagitário – Seus maiores problemas no trabalho e finanças serão resolvidos. Terá facilidade para lidar com o público, negociar e receber apoio para novos projetos. Amor aliado. Tente na loteria.

Capricórnio – Fase bem positiva, seu magnetismo trará bons negócios, incluindo no setor imobiliário. O seu progresso profissional está em destaque. No amor, o astral estará reprimido. Dê apoio a Gêmeos.

Aquário – Dia que estará mais envolvido com a vida doméstica e familiar. Positivo para compras e dar mais atenção a nativos de Câncer e Touro. A pessoa amada pode trazer alguns aborrecimentos, evite se precipitar.

Peixes – Você se destaca no trabalho e nos negócios. Marte, motiva a sua vontade de renovar as finanças, entrada extra de dinheiro. Pode acertar parcerias. Ótimo para compras e visitas.

