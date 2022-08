Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (19)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é cuidados no setor de trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa determinada. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência em sua vida. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e a indicação é cuidados no setor de trabalho. Controle os gastos para não entrar no vermelho. Não deixe seu forte temperamento atrair ressentimentos das pessoas à sua volta. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – Astral de grande imaginação, você se sente a vontade para acertar os negócios e trabalho. Com isso afastará as pessoas negativas. Mudanças favoráveis a caminho nas finanças e na família.

Touro – A Lua esta no seu signo e você pode lutar pelos seus objetivos. Novos horizontes vão se abrir nas finanças e trabalho. Não faltará interesse para acertos domésticos. Organismo em ordem.

Gêmeos – Dia que precisará de paciência, a Lua o desfavorece. Cuidado com a falta de estímulos para os negócios e trabalho, isso pode afetar sua saúde. Controle a ansiedade. Amor exigente.

continua após publicidade .

Câncer – Período bem tranquilo, seus projetos mais ambiciosos ganham impulso. Comece a se programar e conte com novos negócios e muito apoio. Sua ousadia vai surpreender a todos.

Leão – Você esta vindo de uma fase positiva e hoje aumenta seu otimismo e simpatia. Não perca a chance de ir em busca de novos negócios, apoio de sócios, superiores e da família. Felicidade total no amor.

continua após publicidade .

Virgem – A fase ainda pede cuidados com sua saúde e relacionamento familiar. Não dê espaço para o baixo astral. Você esta a um passo de entrar numa fase positiva. Amor com ciúmes.

Libra – Mercúrio, o desfavorece e com isso você fica um pouco tenso e pode discutir com seus familiares. Tire os pensamentos negativos do seu caminho e entenda, é você quem deve ajudar.

Escorpião – Período de novidades, lute por seus objetivos. Mostre sua garra e vá em busca de oportunidades financeiras e profissionais. Novidades positivas com a família. Conte com Touro e Peixes.

Sagitário – A Lua favorece seu trabalho trazendo possibilidade de viagens para o fim de semana. Conseguirá resolver problema doméstico. Novo impulso e novas modalidades de ganhar dinheiro. Aceite apoio ou parceria. Capricórnio – Marte, está na sua positiva quinta casa, é hora de ganhar dinheiro, abrir novos negócios e apostar em jogos. Ótimas energias no seu caso de amor ou nova paixão para os desimpedidos.

Aquário – Fase em que você desperta para resolver problemas do trabalho. Surpresa favorável vai chegar em boa hora, terá novas chances de organizar as finanças da família. Amor por Leão.

Peixes – Você passa por uma fase bem equilibrada no trabalho e no lar. Então deixe para trás o que não o interessa. Evite conflitos emocionais com Gêmeos e Virgem. Positivo para compras e viagens.

Siga o TNOnline no Google News