Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (18)

Quem nasceu hoje

Tem o dom da palavra, o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. Está sempre pronto a ajudar os necessitados. Inteligente, competente e rigoroso.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a manter a rotina no trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer as finanças. Não exagere nas cobranças ao seu par afetivo. Saúde com perda de energia.

Áries – Você recebe e transmite boas energias no trabalho, nos negócios e no lar. Novas chances estão chegando. A pessoa amada traz compreensão, a fase é de paz e amor. Ganhos em jogos.

Touro – A sua relação familiar será marcada por uma boa fase financeira. Positivo para compra, venda ou reforma da sua casa. Os contatos de trabalho estão sólidos. Continue cuidando do sistema nervoso.

Gêmeos – Dinamismo e ousadia para abrir seu espaço profissional e financeiro. Seus contatos de negócios prometem sucesso. Conte com Sagitário e Leão. Novas oportunidades no seu caso de amor.

Câncer – A influência deste dia traz novidades no trabalho. As finanças voltam a crescer, só terá a ganhar com as mudanças que pretende realizar no seu lar. O apoio familiar será fundamental. Amor com proteção.

Leão – O seu astral está excelente para o fim de semana, viagens, compras e encontro de parentes. Hoje seus negócios e trabalho trarão satisfação. Envolvimento completo no amor. Apoio da família.

Virgem – Use sua inteligência e força de vontade para fugir de problemas no trabalho, nas finanças e na saúde que perde energia. Evite qualquer tipo de exigência com a família. Baixo astral no amor.

Libra – Período que apesar de algumas contrariedades com a família e no trabalho você passará bem o dia. Saia para compras, negócios com Câncer e Leão. Aposte no amor. Saúde em ordem.

Escorpião – Você terá muita disposição para viver em harmonia com a família. Dia que terá novidades nos negócios e alguns acertos profissionais. O Sol abre novos horizontes nas finanças. Amor em alto astral.

Sagitário – O dia traz oportunidades de negociar, viajar e acertar as finanças. Com facilidade resolverá problemas do trabalho e chances de saldar suas contas. Ótimas emoções no amor, positivo para convivência.

Capricórnio – Terá oportunidade de resolver algumas pendências familiares, incluindo o setor financeiro. Seu relacionamento afetivo está em alta e há solução de problemas de convivência. Novas energias.

Aquário – Sol e Lua favorecem acertos de sociedade ou convite para parceria. Avalie seus sentimentos afetivos e dê mais chances ao amor. A família busca maior compreensão. Cuide para não engordar.

Peixes – Dia positivo para aceitar apoio no trabalho ou negócios, pode pensar numa parceria. Terá bom senso para tomar decisões acertadas, que darão um maior suporte nas finanças. Evite excessos alimentares.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

