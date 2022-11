Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (18)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina no trabalho, adie todo tipo de negociação. Não entre em gastos fora do orçamento. No amor, controle as críticas, não discuta com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – As influências dão conta de um período de boas mudanças nos negócios. Mercúrio, começa a influenciar sua positiva nona casa, onde já se encontra Vênus. Fase de realizações profissionais e afetivas.

Touro – Fase de boas ideias para mudar o rumo dos negócios e continuar contando com o sucesso financeiro e profissional. Em seu lar não precisa forçar a barra, tudo dará certo. Amor exigente, não discuta.

Gêmeos – Período positivo, estará entre pessoas queridas. O trabalho e negócios voltam a crescer. Dará um salto profissional. Saia para compras, visitas e novos compromissos familiares. Amor total.

Câncer – Bom período, você terá a colaboração esperada nos negócios. Os assuntos ligados ao trabalho e dinheiro estão protegidos. O clima afetivo traz solução de antigos problemas. Tente na loteria.

Leão – Comece a se preparar para viver um intenso momento. O dia promete fortes emoções no lar, você recebe apoio e carinho de todos. Boas energias nas finanças e trabalho.

Virgem – O dia é de alerta, fique com o pé atrás e fuja de fofocas e atritos no trabalho. Deixe a emoção de lado e procure agir com a razão. Desfavorável para compras, mudanças e viagens. Discussões no amor.

Libra – A fase indica a necessidade de cuidar da família e do lar. Em alta compras domésticas, reformas e mudança de residência. Seu poder de comunicação vai dar conta da vida afetiva.

Escorpião – Você passa por um excelente período e tem ao seu dispor novos amigos, apoio no trabalho, melhora financeira e acertar antigos problemas. Possibilidade de viagens e compras. Lar e amor com emoções.

Sagitário – Você esta a um passo do sucesso e tranquilidade, no próximo dia 22 o Sol passa a transitar no seu signo. Comece a se organizar e espere pela saúde, paz, amor e prosperidade. Conte com a família.

Capricórnio – Se organize para o período que segue. Os astros trazem os mais variados problemas, entre eles sua saúde que precisa de atenção. Reflita antes de realizar qualquer mudança no lar e trabalho.

Aquário – Dia de boas mudanças no trabalho e negócios. Você terá apoio para acertar seus problemas profissionais, com chances de iniciar novos trabalhos. No amor saberá chamar a atenção da pessoa amada.

Peixes – Bom dia para viagens, compras, decisões profissionais e melhora no andamento dos negócios. No amor saberá use seu charme para atrair a atenção da pessoa amada. Entrada extra de dinheiro.

