Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (18)

Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional. A firmeza de caráter é um de seus pontos fortes. Exercerá liderança em sua comunidade. Conseguirá com facilidade expor seus pontos de vista as pessoas à sua volta. É encantador, alegre e acessível.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta, e os astros recomendam rotina durante este período negativo. Evite ser crítico com os colegas de trabalho. Cuidado com seu forte temperamento, principalmente no relacionamento afetivo e familiar.

Áries – O Sol passou a transitar na sua desfavorável 12ª casa. Serão 30 dias que haverá necessidade de rotina, cuidados com a saúde, trabalho, finanças e vida familiar. Não seja intolerante com seu amor.

Touro – Fase produtiva, as oportunidades batem à sua porta, não dê as costas para elas. Vale a pena correr riscos para não se arrepender depois. Sucesso com negócios imobiliários. Ótima sintonia no amor.

Gêmeos – Conseguirá mostrar sua competência e criatividade no trabalho. Solução dos problemas financeiros. Conquistas no seu lar, a família colabora. Mudanças no amor, seja mais romântico.

Câncer – A entrada do Sol na sua positiva nona casa traz uma das melhores fases do ano para seus planos profissionais e negócios. Irá se relacionar com novos amigos. Lar, saúde, amor e viagens, aproveite.

Leão – Nesta fase repense seus projetos de trabalho, pois encontrará muitas disputas que poderão prejudicar sua imagem. Apoio da família. Insatisfação no amor. Evite a ansiedade, se alimente melhor.

Virgem – Você esta no alerta, a Lua na sua 12ª casa indica discussões com a família, que podem interferir nos seus projetos pessoais. Não desanime. Desfavorável para compras, viagens e acordos de negócios.

Libra – Dia de oportunidades profissionais e financeiras. Pode programar mudanças no trabalho. Dê apoio ao seu amor e programe o fim de semana que será no alerta. A saúde esta sensível, evite os doces.

Escorpião – Período tranquilo nos negócios e vida profissional. Conte com sua intuição para ganhar dinheiro inesperado, pode ser de jogos. Influência positiva da sua quinta casa nas finanças, amor e saúde.

Sagitário – O Sol influencia sua quarta casa astral, o que traz envolvimento com a família e resolução dos problemas. Em alta negócios imobiliários, assim como reforma ou mudança de residência.

Capricórnio – O período indica que esta livre para negociar, viajar, mudar o trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Saberá agradar a todos, incluindo sua família. Sucesso no amor, saúde e finanças.

Aquário – A partir de hoje o Sol passa a influenciar sua segunda casa astral, ligada ao seu trabalho, finanças e negócios. Mas, até o próximo dia 7 de março terá apenas que planejar e se cuidar. Amor neutro.

Peixes – A entrada do Sol ao lado de Júpiter que já está no seu signo, será o início de uma fase de abertura profissionais e financeiras. Use sua inteligência, para planejar os próximos passos. Logo tudo estará bem.