Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (18)

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Adie todas as mudanças ou inovações no trabalho. Não imponha suas vontades as pessoas á sua volta. Evite ambientes agitados.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Mudanças na área profissional, o clima está ótimo para ter ajuda de chefes ou parceiros. Melhora o convívio com a família. Pode planejar parcerias e aceitar apoio de Câncer. Amor reprimido.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você terá um bom dia, tudo deve transcorrer com tranquilidade. Chances de melhorar os ganhos. Pode pensar em sair para compras pessoais e para o seu lar. No amor, a paixão esta presente. Tente na loteria.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia para acertar os assuntos domésticos e contar com a tranquilidade financeira. Positivo para quem lida com o comércio. Sua capacidade de se relacionar com a família, é total. Proteção do seu amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você sente que é um privilegiado, Vênus na sua positiva quinta casa, traz paixão e uma convivência afetiva em alto astral. Terá chance de brilhar no trabalho. Poderá contar com Escorpião, Capricórnio e Leão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período atual traz muitas chances de acertar e ganhar mais com as questões do trabalho. Conseguirá dar suporte financeiro para a vida familiar. Possibilidade de negócios imobiliários. Amor com destaque.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O Sol indica a possibilidade de investir em cursos, viagens, parcerias, acertos financeiros do lar e, tudo que possa ampliar seus horizontes. Conte com sócios ou superiores. Forte envolvimento no amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A fase atual indica que você esta a um passo do sucesso, dia 23, o Sol passa a transitar no seu signo, trazendo o equilíbrio para sua vida profissional, familiar, afetiva e melhorando a saúde.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você passa por um bom período, e tem a seu favor Vênus que traz dinheiro e amor. Conseguirá resolver os problemas profissionais. Saúde perfeita. Se organize dia 23, você entrará no seu inferno astral.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você passa pelo alerta a Lua, hoje desfavorece novas ações familiares. Adie compras, viagens e decisões de mudanças na área profissional. Vênus, não protege sua vida afetiva. Todo cuidado é pouco.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia que a tranquilidade traz uma boa convivência com a família. Positivo para compras e negócios com Câncer e Touro. Conseguirá resolver a maior parte dos assuntos do lar. No amor, clima de sedução.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A fase é favorável para renovar os negócios e ajustar o trabalho. Positivo para compras domésticas. Não perca oportunidades de se acertar com sua família. Amor com exigências, evite os ciúmes.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Fase positiva para compras, novos negócios e ter apoio da família. Estará mais entusiasmado com a vida afetiva, Vênus traz amor, paixão e boa convivência. Favorável para viagens.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.