Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (17)

Quem nasceu hoje

Entrega-se por completo ao que está fazendo. Como tem muita energia, está sempre atrás de novos objetivos profissionais e pessoais. As viagens e lugares exóticos exercerão grande influência neste nativo. É atraente, companheiro e vigoroso.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a calma diante de problemas no trabalho. Não discuta ou queira impor suas vontades ao seu par afetivo e família. Dê atenção à saúde que está em baixa.

Áries – Suas ideias estão em alta e você conseguirá ver as vantagens nos seus novos negócios e trabalho. Mantenha o pique e espere que semana que vem o Sol trará boas novidades. Amor especial.

Touro – Fase que está em evidência e com isso usufruirá de boas condições nos negócios e aumento nos ganhos. É hora de aproveitar e aceitar apoio para novos compromissos financeiros. Amor com encanto.

Gêmeos – Dia que pode e deve ser mais determinado na busca do equilíbrio no trabalho e esperar pelo aumento financeiro. Tente caminhos que ainda não percorreu. Amor com sensualidade.

Câncer – O bom relacionamento com as pessoas do trabalho ou que negocia serão a alavanca para o sucesso financeiro. Mostre sua garra e não se intimide. Lar com excelentes mudanças. Amor equilibrado.

Leão – Dia cheio de paz, principalmente com a família. O trabalho logo trará as soluções esperadas e você dará a volta por cima dos problemas existentes. Colaboração de Peixes e Libra. Amor feliz.

Virgem – Fase que não tem com o que se preocupar, por isso procure ser mais prestativo no trabalho. Os astros favorecem sua vida familiar. Pode assumir compromisso financeiro. Amor intenso.

Libra – As influências astrais indicam um ótimo período para renovar os negócios, usufruir de mais dinheiro e aceitar apoio da família. Fique de bem com todos. Libere seu lado amoroso. Tente na loteria.

Escorpião – Período repleto de novidades no trabalho e negócios. Mas, deve ter noção de que as finanças e o amor só estarão favorecidos a partir do dia 5 de dezembro. Saúde equilibrada.

Sagitário – A presença do Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica a necessidade de ser menos impetuoso. Faça tudo com paciência e não espere apoio ou colaboração. Problemas com Câncer e Libra.

Capricórnio – O dia de alerta indica problemas no trabalho e até no lar. Evite discutir ou mesmo realizar qualquer tipo de mudança no seu lar. Todos estarão tensos com você. Amor com ciúmes.

Aquário – Dia positivo para compras, visitas, negócios e acertos profissionais. Novidades para o coração, que deve trazer mais amor e paixão. Programe seu fim de semana que será no alerta. Saúde perfeita.

Peixes – As influências do Sol e Marte na sua positiva nona casa indicam sucesso, realização profissional e chances de novos compromissos financeiros. Cuide de você faça tratamentos estéticos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

