Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (17)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com energia. Alcançará lugar de destaque no mundo profissional. A comunicação e versatilidade são seus pontos fortes. Gosta das aventuras, viagens e tudo o que trouxer novas experiências. Audacioso, dinâmico e eficiente.

Alerta

Os capricornianos continuam recebendo a influência do alerta, e a rotina deve ser sua companheira durante este período negativo. Adie todo tipo de negociação ou mudanças no trabalho. Procure ter um diálogo tranquilo com seu par afetivo.

Áries – Dia tranquilo no lar e trabalho, pode sair para compras e negócios. Se prepare amanhã o Sol entrará na sua desfavorável 12ª casa. É o chamado popularmente inferno astral. Administre sua vida com calma.

Touro – As perspectivas dos astros definem um ótimo fim de semana de carnaval. Intensa alegria com seu amor e amigos. Excelente para viagens e fazer compras. Satisfação pessoal com sua família.

Gêmeos – Você terá disposição e vitalidade para sair da rotina com seu amor e família. Dia positivo para compras e novos negócios. Saúde perfeita. Notícia de parente.

Câncer – Satisfação com a família e amigos. As influências que iniciam amanhã com a entrada do Sol na sua positiva nona casa prevê saúde, festas e viagens. Dê mais atenção ao seu amor.

Leão – Dia que deve resolver na medida do possível os problemas profissionais. Amanhã o Sol deve trazer algumas exigências com a família. No trabalho deve ter cuidado. Dê apoio ao seu amor.

Virgem – Fase que precisa dar mais atenção aos problemas domésticos, sem críticas ou exigências. Viva cercado de pessoas otimistas. Poderá receber convite para sociedade. Mudanças a caminho no amor.

Libra – Facilidade para organizar o lar, trabalho, negócios e sair para compras de uso pessoal. No carnaval parentes estarão do seu lado. Saia para curtir. Amor cheio de carinhos.

Escorpião – A partir de amanhã o Sol passa a influenciar sua positiva quinta casa trazendo chances de resolver problemas financeiros. Mantenha o bom humor com a família. Tente em jogos. Amor livre e feliz.

Sagitário – Você esta bem e pode programar o carnaval com a família, sair da rotina e se divertir. Bom clima com seu amor, que vem com declaração e muita harmonia. Dia movimentado. Esperanças renovadas.

Capricórnio – O seu dia será no alerta, reserve algumas horas para descansar. Riscos de confusão em assuntos financeiros. Não há nada a temer. Olho vivo na saúde.

Aquário – Dia que os astros prometem uma sensível melhora nas finanças. Estão reforçadas suas melhores qualidades. Conte com a família e espere carinhos do seu amor.

Peixes – Você esta a um passo de viver um bom período, amanhã o Sol passa a influenciar seu signo trazendo paz, saúde, dinheiro, enfim a felicidade. Notícias boas da família. Divirta-se com o seu amor.

