Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (17)

Os aquarianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cautela durante este período

Quem nasceu hoje

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

Áries – Dia proveitoso para acelerar seus planos de trabalho. Nesta fase se livra fácil dos inimigos ou invejosos. Os projetos em equipe ou associações ganham impulso. Amor estruturado. Lar com apoio.

Touro – Use seu talento e diplomacia para conquistar novos negócios e apoio de pessoas que irão se interessar pelo seu trabalho. Atividades em grupo deslancham. Atração por Escorpião e Libra.

Gêmeos – Dia que vencerá uma crise nos negócios e terá bons acertos financeiros. Vênus, dia 24, abre seu coração a um grande amor. Bons momentos com a família. Faça mudanças no trabalho.

Câncer – A fase pede que você entenda melhor o que pode fazer, o Sol não o favorece, somente dia 21 haverá aberturas profissionais e financeiras. O amor ficará em segundo plano, mais problemas com Vênus.

Leão – Fase que tem tudo para vencer no trabalho. Este é o momento certo para mudar o que incomoda no lar e nas finanças. Apenas evite competir com Escorpião, Câncer e Áries. Fidelidade no amor.

Virgem – Um bom dia, seu entusiasmo vai contagiar a família, colegas de trabalho e sua vontade de vencer. Irá demonstrar sua capacidade e competência nos negócios. Alegrias no amor.

Libra – O momento indica a necessidade de colaborar com a família. Pode sair para compras, acertar as finanças e iniciar projetos. Tenha sensibilidade para entender seu amor, que estará enciumado e difícil.

Escorpião – Dia que deve melhorar o seu humor, não espere colaboração no trabalho. Não discuta com a família. Poderá viver bons momentos com seu amor, é só querer. Ótima situação financeira.

Sagitário – Bom período para ir em busca de novos caminhos financeiros. Com habilidade que não lhe falta, vencerá fácil. Seu bom humor e confiança atrairão apoio. Paixão inesperada por Gêmeos.

Capricórnio – Você esta livre do alerta e tem um bom dia. O astral é favorável para acertos domésticos, início de negócios ou compras. Atrairá mais energia no amor, paixão por Câncer.

Aquário – O dia é de alerta e você não deve sair da rotina, a Lua mexe com seu humor e com isso poderá descontar na família seu nervosismo. Cuide da saúde. Gaste somente o que ganha. Evite os ciúmes.

Peixes – Dia sem problemas em casa ou no trabalho. Siga sua intuição em relação aos novos gastos e programe seu fim de semana, que será de muitas alegrias. Estará mais apaixonado. Saia para passeios.