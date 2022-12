Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (16/12)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Como regra geral, será extrovertido, conversando aberta e francamente com quem encontra

O sagitariano é naturalmente amigável. Vez por outra, você pode encontrar um nativo deste signo mais tímido, influenciado talvez por um ascendente muito reservado. Como regra geral, será extrovertido, conversando aberta e francamente com quem encontra. Os sagitarianos gostam de ter muitos amigos, para satisfazer sua necessidade de vaidade e independência.

continua após publicidade .

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 16h50, e a indicação é para manter tudo dentro da rotina enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

continua após publicidade .

Áries – Terá sucesso em atividades ligadas a viagens, comércio e negócios imobiliários. A noite precisará dar mais atenção a família. Promessas afetivas serão cumpridas. Boa saúde. C. 672 M. 5817

Touro – Dia que estará mais atento às mudanças que pretende realizar nos negócios. Sua vida social ganha estímulos e apoio dos que trabalham com você. Confiança na relação com a pessoa amada. C. 571 M. 1154

Gêmeos – Bom dia para reciclar seus negócios, aproveite as boas influências da sétima casa. Poderosa vibração na vida familiar, que vem com muita paz. Em alta compras domésticas. Amor equilibrado. C. 036 M. 8588

continua após publicidade .

Câncer – Hoje você vai demonstrar leveza e sensibilidade com a família. A Lua indica sucesso financeiro e apoio para novos compromissos de trabalho. Conte com Sagitário, Touro e Peixes. C. 109 M. 1462

Leão – Período que esta mais entusiasmado com seus negócios e o equilíbrio conquistado na profissão. No amor a precipitação pode trazer obstáculos. Seja participativo na vida familiar. Tente na loteria. C. 459 M. 2400

Virgem – Você acorda no alerta e deve se cuidar e ficar na rotina até às 16h50, quando a Lua passará a transitar no seu signo. Tendência a reprimir seus pensamentos e desejos. Não discuta com sua família. C. 713 M. 0279

continua após publicidade .

Libra – Você esta entusiasmado com as mudanças no lar. Apoio para organizar o trabalho. A partir das 16h50 entrará no alerta, se programe para os próximos dois dias e meio de rotina no lar e amor. C. 897 M. 4985

Escorpião – O dia será positivo para projetar novas aspirações e sair para compras para o lar. O trabalho vai bem e sua disposição traz chances de sucesso, inclusive nas finanças. Seja rápido nos negócios. C. 120 M. 2603

continua após publicidade .

Sagitário – Dia que esta mais flexível e capaz de compreender o ponto de vista dos outros e, com isso vem progresso nos negócios. Some forças com a família. Seja menos racional na relação a dois. C. 220 M. 6947

Capricórnio – A diplomacia será um recurso bem vindo, principalmente no trabalho. Tome decisão sobre mudanças no lar, cuidar da saúde e acertar a relação com seu amor. Melhore seu humor. C. 365 M. 9832

Aquário – Você esta a um passo da fase negativa, chamada popularmente inferno astral. Sinal de instabilidade na relação a dois, evite desentendimentos. Resolva assuntos financeiros no trabalho. C. 644 M. 3325

Peixes – Confie na sua intuição para fazer tudo com equilíbrio buscando o sucesso. Favorável para organizar seus negócios, crescer financeiramente e conseguir apoio no trabalho. Mergulhe de cabeça no amor. C. 981 M. 7796

Siga o TNOnline no Google News