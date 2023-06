Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (16)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

continua após publicidade

Alerta

Os geminianos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Adie negociações, parcerias ou viagens. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada. Saúde neutra.

continua após publicidade

Áries – Você passa por um bom período profissional e financeiro. Conseguirá colocar as contas em dia e resolver assuntos pendentes da família. Alegria em contatos com parentes. Amor em alta.

Touro – A Lua está no seu signo e você terá um dia tranquilo. Mais entusiasmado deve lutar pelos seus objetivos profissionais e novos negócios. Período equilibrado no lar. Seja menos teimoso com o seu amor.

Gêmeos – Dia de alerta, o ideal é não se indispor com sua família. Problemas com Virgem e Peixes. Adie viagens, visitas e encontros com amigos. A pessoa amada estará muito exigente e pode haver ciúmes.

continua após publicidade

Câncer – Você já sentiu que os caminhos profissionais estão abertos. Aproveite o astral para investir em seus planos. Clima favorável para firmar a vida afetiva, Vênus protege o amor. Não discuta com a família.

Leão – Você está bem e vê a solução de muitos problemas profissionais. Aproveite, pois a partir do dia 21 receberá a influência negativa do Sol. Saia para compras, novos negócios e acertos no amor.

continua após publicidade

Virgem – Fase que não deve ter apoio para solução de problemas profissionais e familiares. Fatos antigos podem retardar seus planos financeiros. Vênus e Marte, desfavorecem novas ações domésticas e afetivas.

Libra – Dia que sua vitalidade, organização e otimismo estarão presentes nas ações profissionais e no lar. Melhora o seu humor e facilidade de se comunicar com quem trabalha. Vênus traz amor e paz.

Escorpião – Período que pode pensar em mudanças nos seus negócios e trabalho. As questões materiais serão resolvidas. Tranquilidade financeira. Falta apenas dominar a teimosia no amor.

Sagitário – Fase que pode contar com a solução dos problemas profissionais e domésticos. Haverá a colaboração da família, de sócios ou superiores. Vencerá os problemas financeiros e afetivos.

Capricórnio – Bom período, o astral não poderia estar melhor. Seja rápido nas decisões financeiras. Confie na sua capacidade de encarar os desafios. Ajuda de familiares em negócios imobiliários.

Aquário – O Sol na quinta casa dá forças para resolver assuntos financeiros Boas notícias de familiares. Sucesso no trabalho e muitas novidades. As oportunidades de ganho são enormes. Amor em alto astral.

Peixes – Um bom dia com a família, você está bem e passa simpatia e confiança a todos, inclusive no seu trabalho. A ordem é de acreditar no seu carisma. Na vida afetiva, amor com sedução.

Siga o TNOnline no Google News