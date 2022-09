Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (16)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Desempenhará um papel muito importante no meio em que convive. Terá facilidade para trabalhos ligados ao público. Estará sempre ligado aos assuntos de família. É cativante, compreensivo e confiável.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e o mais indicado durante esta fase é a rotina. Gastos fora do orçamento podem balançar a estrutura financeira. Apele para o bom senso e fuja de discussões com seu par afetivo. Não descuide da saúde.

Áries – Hora de ganhar admiração das pessoas com que trabalha ou negocia. Amplie seus contatos e conquiste a estabilidade financeira. Evite discutir com Virgem. Cuide da saúde. Amor participativo.

Touro – O dia favorece novas ações no trabalho e negócios feitos em parceria. Ideias criativas não devem faltar. Positivo para jogos e sorteios. Aproxime-se mais de quem ama. Organismo equilibrado.

Gêmeos – O dia é de alerta, não se arrisque com novos negócios, gastos ou mudanças no lar. Cuidado com a ansiedade e não crie problemas no trabalho. Alimente-se com equilíbrio e relaxe os nervos.

Câncer – Bons momentos com a família e seu amor. Positivo para compras, visitas e até viagens. Esqueça o passado e valorize o que já conquistou. Vênus, traz equilíbrio nas finanças.

Leão – Fase que deve ser decidido nos assuntos profissionais. Mais audacioso irá superar problemas do dia-a-dia. Amor com carinhos e novidades na convivência. Cuidado com os invejosos.

Virgem – Mercúrio, esta retrogradando, isto é, meio parado e com isso não deve contar com mudanças ou apoio financeiro. Use sua inteligência e supere as dificuldades. Valorize a família. Amor carinhoso.

Libra – Dia que deve ser mais determinado na busca do sucesso profissional e equilíbrio no lar. Organize seus negócios e finanças. Poderá enfrentar conflitos com parentes. Evite ciúmes no amor.

Escorpião – Você continua tranquilo no trabalho e lar, pode até contar com recompensas financeiras. Vá devagar com novos negócios, não dê andamento a qualquer mudança. Família estável. Amor carinhoso.

Sagitário – Sua ousadia e garra farão bem aos seus objetivos financeiros. Tire da mente os problemas. Conseguirá resolver os assuntos profissionais. Apoio de Gêmeos e Câncer. Amor a espera de carinhos.

Capricórnio – Nesta fase você tem chances de crescer nos negócios, trabalho e se for funcionário. Sorte é a palavra do momento. Conquistará seus objetivos. Apoio da família. Amor dinâmico.

Aquário – Os astros pedem cautela com mudanças profissionais. Terá chance de crescer se esperar um pouco mais. Lute sem criar problemas com a família. Fortes emoções no amor, sexualidade impulsiva.

Peixes – Período que sente que todos estão do seu lado, a família, seu amor e pessoas do trabalho. Aproveite sua facilidade de expressão para dar apoio aos colegas. É hora de viver bem com seu amor.

