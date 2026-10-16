Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (16)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta sexta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa extremante inteligente o que fará se destacar em profissões ligadas ao grande público. A eficácia é uma de suas maiores qualidades. É o patrono dos injustiçados. Inteligente, competente e rigoroso.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos ficam no alerta até às 09h58, e os astros aconselham a não correr riscos durante o começo da manhã. Após esse horário os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A influência de Marte seu regente, na positiva quinta casa indica que você esta com mais energia, coragem para enfrentar os obstáculo e lutar pelos seus objetivos. Bom convívio familiar. Amor com sonhos.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia para organizar seus negócios e acertos profissionais. Você esta bem colocado e realizará a maior parte dos seus projetos do lar. Saia da rotina com o seu amor. Dê apoio à Sagitário. Conte com mais dinheiro.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa por um bom período profissional, arregace as mangas e vá a luta. Aceite apoio de sócios ou superiores. Conseguirá organizar as finanças da família. Amor consolidado. Boa entrada de dinheiro.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Nesta fase pode ser mais audacioso com negócios e contar com apoio da família. Nada de estresse, aproveite para ganhar mais, além do apoio de quem trabalha com você. Amor com paixão. Colabore com Touro.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que receberá apoio total no trabalho e negócios. Vai faturar uma grana extra, é só aceitar ajuda de sócios ou superiores. Fase de mais saúde e energia. Amor com muitas emoções. Colabore com a família.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Seus plano profissionais caminham para o sucesso. Pode pensar em mudanças no trabalho e até parceria comercial. Ligue-se no sucesso. Aceite apoio da família. Seu amor esta mais apaixonado.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

O Sol fica no seu signo até o dia 23, é a fase de maior tranquilidade no lar e trabalho. Você sente que tudo e todos estão ao seu favor. Pode programar viagem para rever parentes. Amor com muita paixão.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase atual é chamada de inferno astral, e você precisa entender os problemas e não criar dramas. O ideal é não sair da rotina, evite gastos, viagens, exigências no seu trabalho ou no lar. Cuide da saúde.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você acorda no alerta, a Lua estará no seu signo às 09h58, a partir desse horário o dia será tranquilo. Sua criatividade esta em alta e, o destaque será de bons acertos no trabalho. Tenha paciência no amor.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Período que deve se organizar, seu alerta tem início às 09h58. Programe o trabalho, negócios, evite gastos fora do orçamento, viagens e mudanças financeiras. Problemas com a família.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Os astros trarão tranquilidade no trabalho. Nas finanças seu astral continua elevado, pode sair da rotina com viagens, compras e acertos nos negócios da família. Mudanças no amor, cuide-se.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia será de muito trabalho e atenção com os gastos. Apenas evite os exageros em mudar seus negócios e tenha paciência com todos. Terá que dar muito de si para resolver os assuntos afetivos.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.