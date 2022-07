Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (15)

Da Redação

Os aquarianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo

Quem nasceu hoje

A sua personalidade empreendedora fará se destacar profissionalmente. Terá facilidade para o comando, pois nada escapa ao seu olhar meticuloso. A família será importante engrenagem em sua vida. É inteligente, disposto e verdadeiro.

Alerta

Áries – Fase de ousadia e vontade de melhorar a vida profissional. Pode programar visitas a parentes e contar com um excelente fim de semana. A pessoa amada estará sensível, mais paixão.

Touro – Vênus na sua segunda casa abre espaço para melhorar seu trabalho e finanças. Já Marte no seu signo, traz agilidade nas decisões familiares. Em alta compras e viagens para rever parentes. Amor sedutor.

Gêmeos – O clima no lar é bem tranquilo, receberá apoio aos novos compromissos financeiros da família. Melhora da saúde, mais energia. Pense em mudanças nos negócios. Amor suave.

Câncer – A fase indica que logo haverá mudanças positivas no setor financeiro, profissional e afetivo. Evite o mau humor e não crie problemas no seu trabalho. Final de semana tranquilo.

Leão – O astral esta confuso em relação à sua saúde, não brinque com coisa séria e tenha atenção com seu organismo. O ideal é evitar novos gastos e viagens. Não discuta com nativos de Câncer e Aquário.

Virgem – A Lua favorecerá a conclusão de tarefas iniciadas. Bom dia para sair da rotina e realizar compras. Consolide suas esperanças no amor. Lar tranquilo, todos participam dos seus projetos.

Libra – Fase que pode contar com a proteção da família. Saiba viver este período de mais energia, até para mudar de residência. Conseguirá organizar os gastos. No amor o ciúme pode desgastar a relação.

Escorpião – Período que seu prestígio social esta super elevado. Não perca nenhuma oportunidade. Astral de sorte para ganhar dinheiro extra. Não deixe sua insegurança atrapalhar a vida afetiva.

Sagitário – Siga sua intuição em jogos e loteria, você tem tudo para aumentar os rendimentos. Mas, evite se indispor com pessoas de Aquário e Câncer. Marte, na sua quinta casa promete muita sorte no amor.

Capricórnio – A Lua no seu signo traz um bom relacionamento com a família. Encontrará o equilíbrio no trabalho e para ajustar antigos problemas. Apoio para acertar suas contas. Diálogo no amor.

Aquário – O dia de alerta requer mais atenção com você, evite o desgaste emocional e não crie problemas no trabalho. Cuidado com comentários com a família. O ideal é rotina e cautela com a saúde.

Peixes – Você passa por uma fase tranquila e pode resolver fácil os pequenos problemas domésticos. Astral de grande energia e confiança. Vitória financeira. Convivência afetiva bastante estimulante.

