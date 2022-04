Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (15)

Quem nasceu hoje

É dono de uma personalidade muito marcante. Gosta de empreender iniciativas particulares de grande vulto. As modificações que fizer, devem vir acompanhadas de um planejamento muito grande. Terá um magnetismo muito forte com o sexo oposto.

Alerta

Os Librianos passam o dia no alerta, e os astros indicam a rotina neste período negativo. Fase desfavorável para mudanças no trabalho. Cuide das finanças, evite gastos fora do orçamento. No amor, deixe o diálogo comandar suas ações.

Áries – A partir de amanhã e até o dia 25 de maio, Marte estará na sua desfavorável 12ª casa. Coloque energia nos seus projetos e tenha paciência. Relação amorosa exigirá mais carinhos e atenção.

Touro – Você esta quase saindo da fase negativa, e sente que conseguiu superar a maior parte dos problemas. Administre o trabalho e dinheiro com responsabilidade. No amor é dia de muita paixão.

Gêmeos – Dia bem tranquilo com a família, pode sair para compras e marcar visitas para o fim de semana. Planos de negócios estão em alta. Apoio para novos compromissos financeiros. Amor em sintonia.

Câncer – O astral estará favorável para explorar seu lado empreendedor. Conte com superiores, sócios e a família. Todos colaboram para seu aumento financeiro. Melhora o ritmo no amor, decisões de convivência.

Leão – O setor mais privilegiado pela influência solar será o profissional, você terá o sucesso nas mãos. Disposição e estímulo no setor afetivo. Novos objetivos ligados à família.

Virgem – Você esta bem, mas deve evitar competir no trabalho, não há motivos para preocupações. Vênus traz amor, dinheiro e melhora o relacionamento afetivo e familiar. Conte com Câncer e Peixes.

Libra – O dia é de alerta, evite competir com colegas e com a família. Não crie dificuldades com seu amor, nada de ciúmes. Tenha sensibilidade ao lidar com pessoas carentes. Atenção especial com o estresse.

Escorpião – O clima astral é benéfico para compras, viagens curtas, para o trabalho e vida familiar. Evite pressionar a pessoa amada e não crie problemas, você ama e é amado.

Sagitário – Um período excelente para revolucionar seus negócios. Positivo para início de novos projetos. Energia de sobra para passar o fim de semana. Novas amizades e cumplicidade no amor. Tente na loteria.

Capricórnio – O Sol volta suas atenções para a vida familiar. Vênus, também cumpre o seu papel no setor amoroso. Deixe fluir as boas energias no seu lar. Saia para passeios e compras.

Aquário – O momento é propício para se livrar do estresse e usufruir de uma fase de sucesso financeiro e profissional. Chances de novos negócios e trabalho. Aproveite e exponha suas ideias. Melhora a saúde.

Peixes – A cada dia que passa você percebe que o sucesso veio para ficar nos negócios, trabalho e setor financeiro. Amanhã Marte, estará no seu signo trazendo novas chances na vida profissional.