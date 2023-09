Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (14)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

É uma pessoa com forte instinto de preservação. Tem facilidade para administração, pois é um profissional dedicado. Os trabalhos ligados à comunidade exerceram grande fascínio neste nativo. Destemido, alegre e lógico.

Alerta

continua após publicidade

Os nativos de Virgem ficam no alerta até às 14h46, e a cautela deve ser sua durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia que poderá aceitar colaboração no trabalho e negócios. Vencerá uma série de problemas administrativos e financeiros. Melhora a saúde. Amor firme e decidido.

Touro – Uma fase especial no lar, no trabalho e com seu amor. Colherá bons frutos financeiros. Siga em frente com os novos compromissos profissionais. Confie no sucesso. Amor ideal. Tente na loteria.

continua após publicidade

Gêmeos – Fase para definir seus objetivos em relação aos assuntos da família. Com tranquilidade terá resultados positivos nas finanças, negócios e novos caminhos no trabalho. Amor estimulante.

Câncer – A fase é de tranquilidade no lar, pode sair para compras domésticas. Organize o trabalho, negócios e conte com sócios ou parentes. Maior independência nas suas finanças. Amor com paixão.

Leão – A fase não poderia ser melhor em termos financeiros, pode sair para negociar, acertar o trabalho e dar apoio as pessoas da família. Renovação dos projetos profissionais. Amor com estímulos.

continua após publicidade

Virgem – A Lua ainda o desfavorecerá até às 14h46, deixe os negócios para a tarde. Adie viagens, compras e decisões domésticas. Gaste só o necessário e não crie problemas no trabalho.

Libra – Você acorda com mais energia e deve se organizar para o seu alerta. Medite sobre o que deseja e não esqueça que a Lua o desfavorecerá a partir das 14h46. O ideal é rotina. Fique na sua.

continua após publicidade

Escorpião – Dia positivo para compras, viagens e acertar os projetos da família. A fase é bem tranquila no trabalho que volta a crescer. Alegrias com reforma ou mudança nos negócios. Saúde boa. Amor com paixão.

Sagitário – O seu astral é um dos melhores para comprar, vender, viajar e reformular os negócios e trabalho. Poderá contar com Câncer, Leão e Touro. Amor com acertos de convivência.

Capricórnio – Você passa por um período de conquistas tanto no lar como no trabalho. Fique atento as oportunidades e aproveite. Não comente sobre seus projetos, evite invejosos. Saia para acertos afetivos.

Aquário – A influência indica mudanças no rumo da vida familiar e profissional. Você encanta todos a sua volta. Pode organizar novos ganhos. Dê apoio à sua família. No amor não há obstáculos.

Peixes – Dia de progresso com novas chances de mudar os negócios e realizar projetos com Gêmeos ou Leão. Evite somente o mau humor com as pessoas que trabalha ou negocia. Solução no seu caso de amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News