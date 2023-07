Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (14)

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta, e a indicação é de cuidados com o trabalho. Fuja de discussões com seu par afetivo por ciúmes infundados. Analise com calma os gastos para não entrar no vermelho. Controle a ansiedade.

Áries – Fase que suas preocupações financeiras deixam de existir. Ótimos negócios, pode incluir as despesas da família e até pensar em abrir novos caminhos. Momentos de decisão no amor. Saúde perfeita.

Touro – A Lua no seu signo traz disposição no trabalho e sucesso para quem tem seu próprio negócio. Muita disposição para viagens, compras e programar visitas a parentes. Amor motivado. Saúde tranquila.

Gêmeos – O dia é de alerta, evite precipitações com novos gastos. O ideal será evitar brigas com a família. Trabalho agitado. Pode acontecer algum desencontro com seu amor.

Câncer – Trabalho cheio de vibrações, com novos lucros para quem tem seu próprio negócio. Surpresas na vida familiar. Entusiasmo no lar, pode renovar a decoração da sua casa. Use mais diálogo no amor.

Leão – Aguarde mais uns dias para se livrar das dificuldades no trabalho e finanças. O Sol o protegerá a partir do dia 22. Descanse a mente e espere. Vênus e Mercúrio trazem inspiração no amor.

Virgem – Marte, já está no seu signo trazendo melhores condições nos negócios e trabalho. Estará mais ativo e deve organizar a vida familiar e profissional. Mais uns dias e entrará no seu inferno astral.

Libra – Ótimo astral no lar e trabalho. Sorte em questões financeiras e chances de novos negócios, incluindo empréstimos. Haverá algumas mudanças no seu lar. Muita descontração com a pessoa amada.

Escorpião – A influência da nona casa é indício de tranquilidade e sucesso que você espera. Excelente para compras, viagens, novos negócios e compromissos com a família. Alto astral nas finanças e amor.

Sagitário – Dia que precisará dar atenção aos novos compromissos financeiros e fugir de negócios arriscados. Sua intuição será fundamental em ações comerciais. O ideal será ir devagar. Vênus, equilibra o amor.

Capricórnio – Período que pode tomar decisões de novos compromissos profissionais e financeiros. Chances de viagens e realizar mudanças na vida familiar. Lucros extras. Novo amor no seu coração.

Aquário – Dia que estará envolvido com a solução de problemas familiares, evite qualquer tipo de exigência ou discussão. As finanças estão bem colocadas, terá apoio para resolver os problemas. Evite os doces.

Peixes – Fase de novas amizades através do trabalho e entrada de dinheiro. Abertura para viagens e encontro de amigos. Aceite apoio da família, principalmente de Câncer e Gêmeos. Amor estruturado.

