Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (14)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período Se puder adie mudanças ou inovações no trabalho. Fique dentro do orçamento financeiro. Não discuta com seu par afetivo por ciúmes infundados.

Áries – Fase que conseguirá ampliar seu trabalho e negócios. O progresso será constante. Sorte em jogos. Em alta contatos, passeios e viagens. Seu magnetismo esta acentuado. Curta o seu amor.

Touro – Período que quase todas suas iniciativas visarão o bem estar da família, mas nada impedirá que questões financeiras provoquem divergências. Guarde segredo dos planos profissionais. Amor estimulante.

Gêmeos – O ideal é evitar mudanças no lar. A partir do dia 20 o Sol o desfavorecerá, se prepare. Mas, Vênus traz boas energias para as finanças e amor. Evite a ansiedade.

Câncer – Vênus desfavorece setor financeiro e afetivo até o dia 08 de maio, portanto previna-se para evitar problemas. O estresse deve ser controlado. Faça seu lado afetuoso prevalecer. Equilibre o orçamento.

Leão – Fase que com certeza irá ampliar os negócios e resolver os problemas familiares. Júpiter em Áries, promete vantagens no trabalho e negócios. Seu magnetismo esta acentuado, amor com ternura.

Virgem – Você estará pronto para resolver os problemas familiares e sua capacidade de análise mostrará o caminho da tranquilidade. Boas mudanças no trabalho, os negócios fluem. Amor em clima de acertos.

Libra – O seu senso de justiça está acentuado e com isso terá novos amigos ao seu lado. Os negócios estão bem colocados, chances de iniciar compromissos. Vantagens com Áries e Leão. Amor vibrante.

Escorpião – Nesta fase você se livra dos invejosos e até dos aproveitadores. Pode receber proposta no campo profissional. Apenas seja mais tolerante com Aquário e Touro. O amor está estimulante. Sorte em jogos.

Sagitário – Os astros despertam em você a compreensão no trabalho. Mais tranquilo vê a solução de muitos problemas da área familiar. Mas, não deixe de dar atenção ao seu amor, que anda exigente.

Capricórnio – A Lua está no seu signo e você pode contar com mudanças na vida de alguns familiares. Alegre-se, deve acontecer reconciliação com Leão e Peixes. Inicie acertos no amor.

Aquário – Você passa o dia no alerta, a Lua desfavorece novas ações domésticas. Não dê palpites na vida de Touro, Gêmeos e Virgem. Aproveite para relaxar. Cuide da sua alimentação. Amor difícil. Não viaje.

Peixes – Fase que se sente mais tranquilo em relação ao trabalho e negócios. Alto astral com a família, que dispensa carinhos. Aproveite o período e ganhe mais dinheiro. Avalie o que você quer. Amor ideal.

