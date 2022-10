Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (14)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os geminianos passam o dia no alerta e devem manter a rotina no trabalho

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Sua vida será marcada pelo sucesso em todos os campos de atividades. Trabalhador incansável alcançará o sucesso cedo na vida. A lealdade é uma de suas maiores virtudes. Correto, inteligente e companheiro.

continua após publicidade .

Alerta

Os geminianos passam o dia no alerta e devem manter a rotina no trabalho. Gastos somente de primeira necessidade. Procure ficar fora de discussões, principalmente com a pessoa amada. Não se exceda na alimentação.

continua após publicidade .

Áries – A influência do Sol, Vênus e Mercúrio na sua positiva sétima casa abrem espaço para parcerias, sociedades e apoio para o crescimento financeiro. Vida afetiva repleta de carinhos.

Touro – A Lua no seu signo o torna ativo e com energias para organizar os negócios e trabalho. Expulse dos seus pensamentos os problemas e viva intensamente o amor. Tente na loteria.

Gêmeos – O dia de alerta indica problemas com a família e empecilhos no trabalho. O ideal é cooperar com todos sem criar dificuldades. Desfavorável para viagens, compras e decisões afetivas.

continua após publicidade .

Câncer – O astral doméstico esta em alta, a família transmite muita segurança. Pode fazer compras domésticas. Apoio financeiro para renovar seus negócios, espere que logo virão mudanças profissionais.

Leão – Nesta fase pode apostar em mudanças, elas devem acontecer no trabalho e negócios. Aproveite para acertar tudo. Novos amigos, chances de viagens, compras, visitas e um passeio romântico.

continua após publicidade .

Virgem – Período que o trabalho esta em alto astral, não perca o entusiasmo. As finanças estão em crescimento. Se organize e aproveite. A sorte esta do seu lado em termos domésticos. Amor com charme.

Libra – Aposte nos seus sonhos você vive um período feliz. Se observe com carinho e faça uma mudança no visual. O astral é ótimo para acertar sua vida com a pessoa amada. Algumas mudanças no lar.

Escorpião – Dia que precisará de paciência, não realize mudanças no seu trabalho ou negócios. O Sol só estará no seu signo a partir do próximo dia 23. Relaxe a mente e faça caminhadas, combata a ansiedade.

Sagitário – O ambiente profissional esta propício para renovar alguns negócios. Movimentação nas finanças, positivo para compras e viagens. Equilíbrio no lar. Transmita boas energias. Amor carinhoso.

Capricórnio – Libere sua criatividade e realize trabalhos, negócios e aproveite para crescer financeiramente. Astral positivo para viagens e compras. A família esta feliz ao seu lado. Tente na loteria.

Aquário – As energias de Marte na sua quinta casa trazem solução de alguns problemas profissionais e melhora das finanças. Preste atenção à sua intuição e vá em frente com as mudanças afetivas.

Peixes – A influência desta fase pede cuidados com a saúde. Afaste pessoas negativas do convívio profissional e evite novos gastos. Não se sinta ameaçado pelos problemas, apenas vá mais devagar.

Siga o TNOnline no Google News