Signos: confira seu horóscopo desta sexta-feira (14)

Quem nasceu nesta data é animado, bem disposto, e forte

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa positiva. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. Estará sempre dando apoio à família e amigos. É animado, bem disposto, e forte.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Virgem ainda passam o dia no alerta, o período se apresenta muito complicado. Adie as mudanças no trabalho para não ter surpresas desagradáveis, não corra riscos neste setor. Evite entrar em atritos com seu par afetivo e família.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

O seu trabalho será gratificante, você esta pronto para abrir novos caminhos profissionais. Pode receber convite para parceria comercial. Paz na família. Dê apoio à Virgem e Libra. Lucros extras. Amor suave.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Dia que sente necessidade de resolver os problemas da família, mas pode ter certeza que tudo esta bem. Apenas, sua teimosia precisa ser controlada. Disposição para iniciar novos trabalhos. Amor agitado.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você esta confiante no trabalho e negócios que vem realizando. Evite dúvidas e indecisões. Terá apoio dos que lutam ao seu lado. Saúde perfeita. Surpresas da família. Diálogo fácil com seu amor.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O período abre espaço para novos ganhos, melhorando o setor financeiro. Você tem ao seu lado além da família, a pessoa amada dedicando mais atenção. Solução de questão emperradas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você se sente livre para planejar os próximos passos em relação à vida profissional. Pode contar com apoio de Gêmeos, Aquário e Libra. Terá forças para vencer no terreno financeiro. Amor em alto astral. Fase feliz.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O seu dia ainda será no alerta, e você pode enfrentar divergências com a família. Evite ser crítico e tenha mais paciência com o seu amor. Saúde merecendo atenção. Finanças em fase conturbada.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Novas possibilidades para acertar suas finanças, com chances de sair para compras pessoais. De atenção ao seu amor, seja coerence com os problemas. Novos rumos na vida familiar. Vem mudanças no lar.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Vênus não o favorece, e você não deve exagerar nos gastos, procure ter mais equilíbrio financeiro. Cautela com seu amor, que anda mais exigente. Resolva rápido os problemas da família.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O momento traz chances de mudar ou iniciar um novo caminho financeiro. Novidades com seu trabalho ou negócios. Pode realizar as mudanças que quiser para ganhar mais. Amor motivado.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia para refletir sobre o que quer da vida profissional. Novas chances de sucesso e equilíbrio financeiro. Aceite apoio da família. Tire as mágoas da vida afetiva. Saúde em ordem.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você esta mais confiante nas resoluções de trabalho. Pode contar com o incentivo da família. Decisão acertada no setor afetivo. Saúde perfeita. Entusiasmo com os negócios e entrada de dinheiro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A colaboração na área de negócios devem trazer a segurança que precisa. Bons resultados nos assuntos financeiros da família. Alimente-se com frutas e verduras, cuide-se.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.